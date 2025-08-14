Si rivede Thiago Motta: prende residenza in un piccolo borgo del Lazio

In attesa di allenare una squadra, dopo l'esonero la scorsa stagione dalla Juventus, Thiago Motta rafforza il suo legame con l'Italia. E' infatti diventato ufficialmente cittadino e residente di Sutri, piccolo borgo tra Roma e Viterbo. Ad annunciarlo, il sindaco della cittadina laziale. "E' un giorno speciale per la nostra comunità - ha dichiarato il primo cittadino Matteo Amori - Thiago Motta è ufficialmente diventato cittadino di Sutri. Con grande onore abbiamo accolto la sua richiesta di residenza, rendendolo a tutti gli effetti un nostro concittadino. Averlo oggi tra i cittadini di Sutri rappresenta un motivo di orgoglio per l'amministrazione comunale e per tutta la città. Non solo per ciò che rappresenta nel panorama sportivo, ma per la scelta consapevole di vivere nel nostro territorio, riconoscendone la bellezza, la storia, e il valore umano. Il nostro obiettivo è quello di rendere Sutri sempre più attrattiva per personalità di rilievo, capaci di arricchire il tessuto sociale e culturale della città. La presenza di uomini come Thiago Motta è un segnale importante per il presente e il futuro del nostro Comune. A nome dell'intera Amministrazione e della cittadinanza tutta, benvenuto a Sutri, Thiago".