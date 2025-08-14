Logo SportMediaset
Si rivede Thiago Motta: prende residenza in un piccolo borgo del Lazio

14 Ago 2025 - 18:28
In attesa di allenare una squadra, dopo l'esonero la scorsa stagione dalla Juventus, Thiago Motta rafforza il suo legame con l'Italia. E' infatti diventato ufficialmente cittadino e residente di Sutri, piccolo borgo tra Roma e Viterbo. Ad annunciarlo, il sindaco della cittadina laziale. "E' un giorno speciale per la nostra comunità - ha dichiarato il primo cittadino Matteo Amori - Thiago Motta è ufficialmente diventato cittadino di Sutri. Con grande onore abbiamo accolto la sua richiesta di residenza, rendendolo a tutti gli effetti un nostro concittadino. Averlo oggi tra i cittadini di Sutri rappresenta un motivo di orgoglio per l'amministrazione comunale e per tutta la città. Non solo per ciò che rappresenta nel panorama sportivo, ma per la scelta consapevole di vivere nel nostro territorio, riconoscendone la bellezza, la storia, e il valore umano. Il nostro obiettivo è quello di rendere Sutri sempre più attrattiva per personalità di rilievo, capaci di arricchire il tessuto sociale e culturale della città. La presenza di uomini come Thiago Motta è un segnale importante per il presente e il futuro del nostro Comune. A nome dell'intera Amministrazione e della cittadinanza tutta, benvenuto a Sutri, Thiago".

