F1, Antonelli festeggia il diploma di maturità: "Promosso!!!"

Missione compiuta per Andrea Kimi Antonelli: il pilota Mercedes, pochi giorni dopo aver festeggiato il primo podio in carriera in F1, ha potuto celebrare anche il conseguimento del diploma di maturità. Lo ha fatto con una storia sul suo profilo Instagram, che lo ritrae con in testa l'alloro e accompagnata da un messaggio molto semplice, ma ricco di gioia: "Promosso!!!". Il talento classe 2006 si è diplomato all'ITCS "Gaetano Salvemini" di Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna.