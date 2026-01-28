SHAKEDOWN TEST DAY 3

Antonelli e la Mercedes brillano a Barcellona, giovedì torna in pista la Ferrari

Il terzo giorno di test in Catalogna ha visto il debutto della McLaren MCL40 con Norris

di Stefano Gatti
28 Gen 2026 - 18:11
© AMG Mercedes Petronas F1 Team

© AMG Mercedes Petronas F1 Team

Miglior tempo in un minuto, 17 secondi e 362 per Andrea Kimi Antonelli al capolinea del terzo giorno di test a Barcellona. Il diciannovenne pilota italiano della Mercedes lo ha "staccato" con gomme morbide a metà pomeriggio prendendo al volante della W17 tedesca il posto di George Russell che subito prima della pausa pranzo aveva ottenuto il miglior tempo della sessione mattutina con un tempo battuto poi di 180 millesimi dal suo compagno di squadra italiano. Fissata la prestazione cronometrica, Antonelli ha poi montato gomme hard per proseguire il lavoro sulla distanza. Mercedes quindi già in forma... mondiale e oltretutto super affidabile (ben 92 giri per Russell).

© McLaren Mastercard F1 Team

© McLaren Mastercard F1 Team

La giornata centrale dello Shakdown Test catalano ha visto anche il debutto in pista di della McLaren MCL40 in livrea "stealth" affidata per l'occasione al campione del mondo in carica Lando Norris. Il pilota inglese è sceso in pista nella tarda mattinata e anche nel pomeriggio ha svolto un lavoro piuttosto limitato, lasciando i box solo nella seconda metà del turno pomeridiano. Per Norris comunque a fine giornata terzo tempo "ufficioso" (come tutti gli altri naturalmente) in un minuto, 18 secondi e 725 millesimi dietro alle due Mercedes

Cambio della guardia in casa Alpine con il passaggio della A526 spinta dalla power unit Mercedes dopo la pausa pranzo dalle mani di Franco Colapinto (autore del secondo tempo del turno mattutino, quarto del ranking a fine giornata) a quelle di Pierre Gasly. La VCARB03 Racing Bulls è stata invece nuovamente affidata al rookie Arvin Lindblad che è rimasto fermo a bordo pista per un problema di origine meccanica, provocando l'esposizione della bandiera rossa. A causare l'interruzione delle prove in mattinata erano stati invece Oliver Bearman (noie di natura elettrica per la Haas VF-26 powered by Ferrari) e Nico Hulkenberg con la new entry Audi, appiedato invece da problemi idraulici che hanno a lungo costretto ai box la R26 della Casa dei Quattro Anelli. Il tedesco chiude la classifica dei tempi di giornata (ottavo). Davanti a lui - dalla quinta alla setti casella - nell'ordine Bearman, LIndblad e Gasly.

© Ferrari HP

© Ferrari HP

Giovedì tornano in pista per il Day Four Ferrari e Red Bull, che erano state leuniche protagoniste della piovosa giornata di martedì 27 gennaio, mentre (il condizionale è d'obbligo) dovrebbe fare finalmente il suo ingresso in pista la Aston Martin AMR26 spinta dalla power unit Honda, che potrà quindi utilizzare al massimo solo due dei tre giorni di lavoro a disposizione di ciascuna squadra. Difficile in ogni caso che la "verdona" del team diretto da Adrian Newey (ancora tutta da assemblare ai box a partire dalla notte) possa prendere la pista prima della tarda mattinata di giovedì ma più facilmente ancora solo nella sessione pomeridiana.

© Ferrari HP

© Ferrari HP

La Ferrari invece riparte... dalle dichiarazioni del clan di Maranello martedì sera, al termine della prima giornata di lavoro a Barcellona sulla SF-26:

CHARLES LECLERC

"È stato bello tornare al volante e iniziare a prendere confidenza con un pacchetto vettura completamente nuovo. Oggi, più che sulla prestazione, il lavoro è stato focalizzato sul collaudo di tutti i sistemi della monoposto e sul capirne a fondo il funzionamento, tanto più che abbiamo dovuto anche fare i conti con condizioni meteo instabili. Abbiamo portato a termine il programma senza intoppi e la macchina ha risposto come ci aspettavamo: è un segnale positivo e una base solida dalla quale partire per crescere".

LEWIS HAMILTON

"È stata una prima giornata intensa ma produttiva, soprattutto per via delle condizioni meteo variabili. Siamo riusciti a completare parecchi chilometri con la vettura e a raccogliere molti dati utili, cosa particolarmente importante con un cambiamento regolamentare così significativo. Non ci sono stati problemi significativi e questo ci dà una base solida su cui continuare a imparare e costruire nei prossimi giorni".

MATTEO TOGNINALLI (Head of Track Engineering)

"Considerate le condizioni meteo, la nostra è stata una giornata produttiva. Nonostante la pioggia, abbiamo completato un buon numero di chilometri e, soprattutto, non abbiamo riscontrato problemi di affidabilità rilevanti, che è la priorità principale quando si ha a che fare con una vettura e una power unit nuove. È ancora molto presto per parlare di prestazioni: ora l’attenzione è rivolta a comprendere la monoposto, impararne il comportamento e acquisire confidenza con essa passo dopo passo nei prossimi giorni, concentrandoci fondamentalmente su noi stessi".

formula 1
barcellona
shakedown
test
shakedown test
antonelli
turno
pomeridiano
giovedi
pista
ferrari

Ultimi video

00:15
Leclerc e Hamilton, ma che fate?

Leclerc e Hamilton, ma che fate?

02:06
Alpine svela a Barcellona la nuova monoposto di F1

Alpine svela a Barcellona la nuova monoposto di F1

00:14
Hamilton e Leclerc, che siparietto

Hamilton e Leclerc, che siparietto

01:31
La nuova Ferrari SF-26

La nuova Ferrari SF-26

01:55
Ferrari, parla Leclerc

Ferrari, la promessa di Leclerc ai tifosi

03:45
DICH LECLERC FERRARI DICH

Leclerc: "Dobbiamo portare la Ferrari dove merita"

01:36
MCH PRIMI GIRI FERRARI MCH

La Ferrari SF-26 ruggisce a Fiorano: primi giri con Hamilton

01:17
MCH FERRARI PER SITO 23/1 MCH

La Ferrari presenta la SF-26: livrea, dettagli e tutte le novità

00:29
Le nuove tute della Ferrari

Le nuove tute della Ferrari

00:59
MCH F1 PRESENTAZIONE HAAS MCH

F1, presentata la Haas VF-26

00:50
rb

Un aereo acrobatico toglie i veli alla Red Bull

00:29
racingbulls

Racing Bulls con livrea in total white e un tocco di blu

00:26
Leclerc, che scherzo a Russell

Leclerc, che scherzo a Russell

01:47
DICH VASSEUR FINE ANNO 19/12 DICH

Vasseur: "Focalizzati sul 2026: la nuova Ferrari sarà presentata il 23 gennaio"

00:18
Lando in love

Lando in love: che baci con la fidanzata

00:15
Leclerc e Hamilton, ma che fate?

Leclerc e Hamilton, ma che fate?

I più visti di Formula 1

Schumacher, importanti novità sulle condizioni di salute: Michael non è più a letto

Al via a Barcellona i primi test invernali: Ferrari, Aston Martin e McLaren gireranno solo da martedì

La nuova Ferrari SF-26

La nuova Ferrari SF-26

Laila ha visto Schumacher: come mai Lady Sinner conosce le condizioni dell'ex pilota

Red Bull e Mercedes brillano a Barcellona, martedì debuttano Ferrari e McLaren

Hamilton e Leclerc, che siparietto

Hamilton e Leclerc, che siparietto

Notizie del giorno
Vedi tutti
18:20
Udinese, Brenner ceduto al Vasco da Gama
18:18
Lazio, affondo per il trequartista polacco Przyborek
18:11
Antonelli e la Mercedes brillano a Barcellona, giovedì torna in pista la Ferrari
18:08
Musetti nel mirino dei social: "Non è un combattente". E a difenderlo ci pensa... Rune
Maldini
17:37
"Paolo Maldini alla Lazio". Svista clamorosa sul sito della Lega Serie A e i tifosi se la ridono...