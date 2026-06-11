Antonelli: "Che feste a Montecarlo. Punto a ripetermi a Barcellona ma la Ferrari..."

"Purtroppo l'Italia non è presente ai Mondiali, quindi se mi chiedete un pronostico... a malincuore devo guardare altrove. Io sono un fan di Lionel Messi fin da quando giocava nel Barcellona. Credo che sarà una battaglia serrata, molte squadre possono vincere: Argentina, Spagna, anche Inghilterra e Germania credo, ma non so dirvi di più. Tornando alla mia recente vittoria a Montecarlo, beh la festa nel dopogara con il tuffo nelle acque del porto è stata molto bella, anche se non voglio sapere cosa ci fosse in quell'acqua! È stato bello dividere un momento così importante con il team. Mi è piaciuta molto anche la serata di gala, spero di poterci tornare! Montecarlo però è alle spalle: siamo a Barcellona e puntiamo a ripeterci, anche se sappiamo che sarà difficile".