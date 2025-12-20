Sassuolo, rinnovo difficile per Laurienté: possibile addio a gennaio

L'avventura al Sassuolo di Armand Laurienté potrebbe essere giunta ai titoli di coda. Già durante la sessione estiva di mercato l'attaccante era a un passo dall'addio, ma alla fine il trasferimento al Sunderland non si concretizzò. Ora, però, il classe '98 avrebbe deciso di non rinnovare il proprio contratto in scadenza nel 2027 e potrebbe lasciare già a gennaio. Il club, infatti, dovrà scegliere se venderlo subito a una buona cifra oppure a un prezzo svalutato in estate. Secondo alcuni media inglesi, il Sunderland lo starebbe seguendo ancora da vicino.