Nepi:"Come a Caivano con Sport e Salute vogliamo costruire dove serve"

20 Dic 2025 - 17:40

"La vita professionale di Sport e Salute ha un prima e dopo Caivano. La Premier Meloni come sapete diede sei mesi per recuperare uno spazio che era una piazza di spaccio e non vi nego che quando ci hanno dato i tempi, sapendo che in Italia ci vogliono nove anni per un intervento, ci è cambiata l'ottica, ma noi in cinque mesi ce l'abbiamo fatta". Così Diego Nepi Molineris, ad di Sport e Salute, durante la consegna del premio "ICSC - Impiantistica e promozione sportiva", per la realizzazione del modello Caivano in occasione del riconoscimento ASI Sport e Cultura.

"Oggi più di mille bambini fanno sport lì, mentre tutti i ragazzi che ci lavorano sono del Parco Verde e di Caivano - ha aggiunto -. È un'operazione che va oltre l'impianto sportivo. Sport e Salute oggi è un operaio dello sport, vogliamo costruire e mettere le mani dove serve e tutto questo processo è ormai partito. Gli impianti vanno fatti in 18 mesi e non ci sono più alibi, perché abbiamo capito anche che lo sport a scuola si può fare". Nepi ha poi concluso: "Sono felice poi di condividere questo palco con Buonfiglio che sa perfettamente che allargando la base della piramide abbiamo più chance di trovare l'eccellenza. Ma quando la base si allarga allora si interviene anche in periferie e in zone come Caivano, diventato un modello per i prossimi 34 interventi che ci saranno in tutta Italia". 

