Nepi:"Come a Caivano con Sport e Salute vogliamo costruire dove serve"

"Oggi più di mille bambini fanno sport lì, mentre tutti i ragazzi che ci lavorano sono del Parco Verde e di Caivano - ha aggiunto -. È un'operazione che va oltre l'impianto sportivo. Sport e Salute oggi è un operaio dello sport, vogliamo costruire e mettere le mani dove serve e tutto questo processo è ormai partito. Gli impianti vanno fatti in 18 mesi e non ci sono più alibi, perché abbiamo capito anche che lo sport a scuola si può fare". Nepi ha poi concluso: "Sono felice poi di condividere questo palco con Buonfiglio che sa perfettamente che allargando la base della piramide abbiamo più chance di trovare l'eccellenza. Ma quando la base si allarga allora si interviene anche in periferie e in zone come Caivano, diventato un modello per i prossimi 34 interventi che ci saranno in tutta Italia".