Anche Valtteri Bottas al Tour: fa il porta borracce per amore al seguito di Tiffany Cromwell

Leclerc sbaglia, Verstappen si prende la Francia

































































Dalle quattro alle due ruote per amore. Sul proprio profilo Instagram, il pilota di F1, Valtteri Bottas, si è fatto immortalare mentre, borraccia in mano, segue a bordo strada una tappa del Tour de France femminile. Il portacolori dell'Alfa Romeo non ha mancato di dare il suo supporto, anche pratico, alla fidanzata Tiffany Cromwell, ciclista australiana impegnata al Tour con la Canyon SRAM Racing. Nelle immagini si vede Bottas incoraggiare il gruppo e consegnare la borraccia. Un modo certamente originale di avvicinarsi al weekend ungherese.