Alpha Tauri addio, scocca l'ora di Visa Cash App Racing Bulls

FORMULA 1

Puntualmente confermate le indiscrezioni dei primi mesi di gennaio per la sorella minore di Red Bull Racing

© VISA Cash App RB Alpha Tauri cede il passo a Visa Cash App RB Formula One Team: cambio di denominazione per la scuderia faentina nata dalle ceneri del Team Minardi e passata anche sotto le insegnbe Toro Rosso. Una variante sul team insomma, destinata a stringere ulteriormente il legame (al centro di molti malumori da parte della concorrenza) con la casa madre Red Bull. A partire dalla "targa" stessa del nuovo team: RB per Racing Bulls. A guidare sulle piste del Mondiale 2024 le ormai ex Alpha Tauri saranno i confermati Yuki Tsunoda (alla sua terza stagione) e Daniel Ricciardo che è subentrato l'estate scorsa al deludente olandese Nyck De Vries. Sul ponte di comando nelle vesti di Team Principal (come noto già da tempo) è l'ex ferrarista Laurent Mekies. La livrea 2024 del nuovo team verrà svelata nel corso di una cerimonia che si preanuncia altamente spettacolare giovedì 8 febbraio a Las Vegas. Visa Cash App RB non è il solo nome nuovo sulla griglia 2024. Nella fase di passaggio tra Alfa Romeo e Audi (che entrerà in scena nel 2026) le monoposto affidate quest'anno a Valtteri Bottas e Guanyu Zhou scendereanno in pista sotto la nuova ragione sociale Stake F1 Team Kick Sauber.

"È fantastico rivelare la nuova identità e dare il benvenuto a nuovi partner mentre ci imbarchiamo nella prossima fase della storia del team in Formula 1", ha dichiarato Peter Bayer, Amministratore Delegato del nuovo team Visa Cash App RB.

"Faenza sta entrando in una nuova era delle corse, rimanendo fedele alle nostre radici di fucina di talenti, ma ora con un'attenzione ancora maggiore a competere per i più grandi premi in F1. Abbiamo una visione audace per il team guidato da me e dal team principal, Laurent Mekies, e avere partner orientati al futuro come Visa e Cash App al nostro fianco in questo viaggio è estremamente eccitante".

Frank Cooper III, Chief Marketing Officer di Visa, ha aggiunto: "Questa è una partnership rivoluzionaria e una grande opportunità per il marchio Visa di coinvolgere una delle comunità sportive in più rapida crescita del pianeta. Questa alleanza è in forte sintonia con la visione di Visa di ispirare le persone a 'farcela', sforzandosi di fare piccoli passi per migliorare ogni giorno, durante ogni gara o evento".