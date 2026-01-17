Logo SportMediaset

Calcio

Pisacane: "Prestazione stoica, tra giochisti e risultatisti io sto nel mezzo"

17 Gen 2026 - 23:30

Fabio Pisacane, tecnico del Cagliari, ha parlato così ai microfoni di DAZN al termine della gara vinta 1-0 contro la Juventus: "Indubbiamente sono felice, la squadra ha messo dentro spirito, ordine e sacrificio, tutto quello che il nostro popolo ci chiede. Se poi riesci a vincere contro una grande squadra come la Juve tutto è amplificato. Devo fare i complimenti alla squadra perché sono stati stoici. Si lavora per sognare. Nella mia esultanza c'era la volontà di non deludere un popolo, a pazienza che hanno avuto quando non arrivavano i risultati è significativa e questo mi rende doppiamente riconoscente verso di loro. Nella disputa tra giochisti e risultatisti sto in mezzo, la mia cultura è quella: non mi piace essere integralista, ma variare in base a chi ho. Siamo falcidiati dagli infortuni, oggi si è aggiunto anche Zappa. Ogni allenatore deve avere una sua idea e non giudicato se il risultato viene centrato o meno. Io sto nel mezzo, perché mi piace essere sia giochista che risultatista, dipende dalle situazioni".

