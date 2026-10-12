Salone di Parigi

XPeng G9L: il nuovo SUV elettrico a "tre file"

Il marchio cinese si presenta a Parigi con una nuova ammiraglia a zero emissioni

di Redazione Drive Up
12 Ott 2026 - 14:30
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© Ufficio Stampa

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Il Salone di Parigi si sta dimostrando una vetrina d'importanza internazionale per tutti gli espositori presenti. Cinesi inclusi, i quali stanno presentando tutte le loro novità in fatto di automobili, elettriche e non. XPeng è un nome forse poco noto ai più ma che ha già dimostrato di avere le idee chiare su cosa fare e come farlo. Basta vedere la nuova G9L per rendersene conto.
Per sette persone
Si tratta di un SUV completamente elettrico, a sei o sette posti, lungo più di cinque metri che ha un'autonomia di 591 km con una singola carica. Numeri da "prima della classe" che ne fanno una delle ammiraglie a ruote alte più interessanti del panorama automobilistico cinese. Il suo obiettivo è ambizioso: arrivare in Europa per competere ad armi pari con la miglior concorrenza premium.
Tanti schermi 
Non è facile vedersela con chi ha fatto la storia dell'automobile, nel Continente che ha inventato l'oggetto automobile 140 anni fa. L'asso nella manica di XPeng è, come spesso accade per i marchi che arrivano dalla Cina, la tecnologia. L'abitacolo è ricco di schermi, a cominciare dal sistema d'intrattenimento di bordo da 17,3 pollici ricco di funzionalità e connesso alla rete. L'architettura a 800 Volt assicura tempi di ricarica competitivi e si passa dal 10 all'80% in poco più di 11 minuti.

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