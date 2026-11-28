La storia d'amore tra Quique Sanche Flores, tecnico dell'Alaves e l'attrice spagnola Blanca Romero, 50 anni, si è conclusa dopo un anno segnato da alti e bassi, innescando un acceso scontro mediatico sulle reali cause della rottura. Secondo quanto riferito dalla giornalista Paloma García-Pelayo, l'allenatore iberico avrebbe mal digerito il clamore suscitato dalla vicenda. Una ricostruzione contestata apertamente dalla stessa Romero che ha affidato ai social una replica per respingere l'ipotesi di una rottura legata alla gelosia: "Dicono che Quique mi ha lasciata. Per gelosia! È una bugia! Inoltre, non sono gelosa. È stato Quique a parlare con Paloma, a chiamarla e a dirle... Sì, no, no, no. Ci sono le prove di tutto".