Per pochi

Come spesso accade in questi casi, anche la GTI 1976 (così si chiama) sarà una serie limitata. Indovinate? Solo 1976 esemplari prodotti per tutta l'Europa, a partire dal primo trimestre del 2027. Una graditissima sorpresa di inizio anno che conferma l'impegno di Volkswagen nel garantire continuità, e un'eredità, alla storica sigla sportiva prima del passaggio all'ibrido. La leva del cambio, con il pomello con trama da "pallina da golf", è un invito al piacere e al divertimento di guida.

Potentissima

Sotto il cofano c'è il motore 2.0 litri quattro cilindri turbo benzina da 325 CV. Esattamente lo stesso della Golf GTI Edition 50. Le prestazioni dichiarate anticipano uno 0-100 km/h in 5,8 secondi per una velocità massima di 270 km/h. Numeri notevoli ma a fare la differenza sarà la presenza del terzo pedale, un elemento che dovrebbe consentire una sensazione più autentica di sportività. Il marchio tedesco non ha ancora annunciato né il prezzo né quante saranno destinate all'Italia. I fan restino in attesa.