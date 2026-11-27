L'hypercar da 4 milioni distrutta da uno youtuber
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La Koenigsegg Regera (ne esistono solo 80 nel mondo) è stata massacrata da WhistlinDieseldi Redazione Drive Up
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Oltre 9 milioni di visualizzazioni in un solo giorno. Come se quasi tutti gli abitanti della Lombardia (per darvi un riferimento) avessero visto lo youtuber americano WhistlinDiesel (vero nome: Cody Detwiler) distruggere una Koenigsegg Regera. Domani saranno molti di più e forse alcuni si chiederanno il senso di tagliare, martellare, incendiare, frantumare una hypercar da 4 milioni di dollari.
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Non è nuovo
WhistlinDiesel è uno degli youtuber a tema di motori più controversi ma di maggior successo (sarà un caso?) del mondo. La sua idea di intrattenimento è costruita attorno ai "test di durabilità": così chiama le prove a cui sottopone alcuni dei veicoli più costosi in commercio. Prove estreme per capire e vedere fin dove un'auto può arrivare prima di rompersi irrimediabilmente. Una Ferrari 488 GTB aveva preso fuoco in un campo di granturco mentre una G-Class è stata spezzata in due. Ora il livello si è alzato parecchio.
Ne esistono solo 40
La Koenigsegg Regera è una hypercar svedese prodotta in soli 80 esemplari. Dei dieci spediti negli Stati Uniti d'America, ne restano ora soltanto nove: TheHamiltonCollection (altro canale YouTube di proprietà dell'imprenditore Steve Hamilton) ha deciso di "sacrificare" la sua. "Per il contenuto", come si dice oggi. Le immagini mostrano fiamme uscire dal vano motore, il parabrezza preso a martellate, l'ala posteriore tagliata in due con una sega elettrica. La sportiva è stata guidata in fuoristrada senza alcun riguardo per le sospensioni e la parte meccanica, che infatti ha subito danni ingenti. Le visualizzazioni giustificano i mezzi.