Non è nuovo

WhistlinDiesel è uno degli youtuber a tema di motori più controversi ma di maggior successo (sarà un caso?) del mondo. La sua idea di intrattenimento è costruita attorno ai "test di durabilità": così chiama le prove a cui sottopone alcuni dei veicoli più costosi in commercio. Prove estreme per capire e vedere fin dove un'auto può arrivare prima di rompersi irrimediabilmente. Una Ferrari 488 GTB aveva preso fuoco in un campo di granturco mentre una G-Class è stata spezzata in due. Ora il livello si è alzato parecchio.

Ne esistono solo 40

La Koenigsegg Regera è una hypercar svedese prodotta in soli 80 esemplari. Dei dieci spediti negli Stati Uniti d'America, ne restano ora soltanto nove: TheHamiltonCollection (altro canale YouTube di proprietà dell'imprenditore Steve Hamilton) ha deciso di "sacrificare" la sua. "Per il contenuto", come si dice oggi. Le immagini mostrano fiamme uscire dal vano motore, il parabrezza preso a martellate, l'ala posteriore tagliata in due con una sega elettrica. La sportiva è stata guidata in fuoristrada senza alcun riguardo per le sospensioni e la parte meccanica, che infatti ha subito danni ingenti. Le visualizzazioni giustificano i mezzi.