Novità

Volvo EX60: come cambia il SUV elettrico di medie dimensioni

 Il marchio svedese inaugura una fase chiave della propria strategia elettrica: un SUV di medie dimensioni pensato per unire autonomia fino a 810 km, intelligenza software e design scandinavo evoluto

di Redazione Drive Up
21 Gen 2026 - 19:12
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

La EX60 nasce sulla nuova piattaforma SPA3, progettata esclusivamente per l’elettrico e pronta a evolversi nel tempo grazie a continui aggiornamenti hardware e software. È una vettura realmente “software-defined”, basata su un’architettura digitale unica che integra potenza di calcolo avanzata, intelligenza artificiale conversazionale e sistemi di assistenza alla guida di nuova generazione.

Ecco la nuova Volvo EX60

1 di 10
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

La più tecnologica di sempre
Il risultato è un’esperienza di utilizzo fluida, intuitiva e destinata a migliorare nel tempo, con particolare attenzione alla sicurezza, da sempre uno dei pilastri del marchio svedese. Progettata per offrire grande autonomia senza compromessi su comfort e spazio, grazie a un lavoro approfondito su aerodinamica, gestione termica e integrazione della batteria nella struttura del veicolo.
Grande efficienza
Grande attenzione è stata dedicata all’efficienza complessiva del sistema elettrico. La batteria è integrata in modo strutturale nel pianale per migliorare rigidità e sicurezza, mentre aerodinamica, gestione termica e recupero dell’energia sono stati ottimizzati per garantire un’autonomia fino a 810 km. La ricarica rapida (340 km in 10 minuti) e la pianificazione intelligente dei percorsi rendono la EX60 un SUV elettrico adatto non solo all’ambiente urbano, ma anche ai lunghi viaggi. Il listino parte da 65.350 euro.
Anche Cross Country
Accanto alla versione standard debutta anche la EX60 Cross Country, che aggiunge un carattere più robusto e versatile: assetto rialzato, sospensioni pneumatiche adattive e dettagli estetici dedicati ne ampliano le capacità anche fuori dall’asfalto, senza rinunciare all’efficienza. In entrambe le configurazioni, la EX60 interpreta l’idea di libertà di movimento secondo Volvo: elettrica, sicura e progettata attorno alla vita reale.

volvo
suv
suv elettrico
volvo ex60

