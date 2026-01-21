Volvo EX60: come cambia il SUV elettrico di medie dimensioni

La più tecnologica di sempre

Il risultato è un’esperienza di utilizzo fluida, intuitiva e destinata a migliorare nel tempo, con particolare attenzione alla sicurezza, da sempre uno dei pilastri del marchio svedese. Progettata per offrire grande autonomia senza compromessi su comfort e spazio, grazie a un lavoro approfondito su aerodinamica, gestione termica e integrazione della batteria nella struttura del veicolo.

Grande efficienza

Grande attenzione è stata dedicata all’efficienza complessiva del sistema elettrico. La batteria è integrata in modo strutturale nel pianale per migliorare rigidità e sicurezza, mentre aerodinamica, gestione termica e recupero dell’energia sono stati ottimizzati per garantire un’autonomia fino a 810 km. La ricarica rapida (340 km in 10 minuti) e la pianificazione intelligente dei percorsi rendono la EX60 un SUV elettrico adatto non solo all’ambiente urbano, ma anche ai lunghi viaggi. Il listino parte da 65.350 euro.

Anche Cross Country

Accanto alla versione standard debutta anche la EX60 Cross Country, che aggiunge un carattere più robusto e versatile: assetto rialzato, sospensioni pneumatiche adattive e dettagli estetici dedicati ne ampliano le capacità anche fuori dall’asfalto, senza rinunciare all’efficienza. In entrambe le configurazioni, la EX60 interpreta l’idea di libertà di movimento secondo Volvo: elettrica, sicura e progettata attorno alla vita reale.