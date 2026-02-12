Industria

Ferrari da record: 15 mila euro di bonus a ogni dipendente

Ricavi oltre i 7 miliardi, utili in crescita e ordini coperti fino al 2027: il Cavallino archivia un anno storico e riconosce ai circa 5.000 lavoratori in Italia un premio straordinario

di Redazione Drive Up
12 Feb 2026 - 13:17
© Getty Images

© Getty Images

Ferrari festeggia un 2025 da incorniciare e lo fa condividendo i risultati con chi li ha resi possibili. L’amministratore delegato Benedetto Vigna ha annunciato un bonus fino a 15.000 euro per i dipendenti italiani, sottolineando il contributo determinante delle circa 5.000 persone che lavorano per il marchio di Maranello.
Numeri in crescita
Il premio sarà accreditato in più tranche da 1.300 euro, con un saldo finale previsto in primavera. A beneficiarne saranno operai, tecnici e impiegati contrattualizzati in Italia. Una scelta resa possibile da conti solidissimi: nell'ultimo anno Ferrari ha registrato ricavi netti per oltre 7,1 miliardi di euro, un utile operativo in crescita del 12% a 2,11 miliardi (con margine al 29,5%) e un utile netto salito a 1,6 miliardi. Il portafoglio ordini è già coperto fino alla fine del 2027, segno di una domanda che resta fortissima.
Svolta elettrica
La solidità finanziaria consente anche di guardare agli azionisti: è stata annunciata la proposta di distribuire nel 2026 un dividendo pari al 40% dell’utile, in aumento rispetto allo scorso anno. In un contesto europeo complesso per l’automotive, Ferrari continua a muoversi in controtendenza grazie al successo di linea di modelli azzeccata. E il futuro ha già una data precisa sul calendario: il 27 maggio si apriranno gli ordini di “Luce”, la prima Ferrari elettrica, simbolo della nuova fase tecnologica del Cavallino.

Ti potrebbe interessare

videovideo
ferrari
record
dipendente
bonus dipendenti ferrari

Ultimi video

01:54
Renault Austral, presentata a Milano Giochi Olimpici Live

Renault Austral, presentata a Milano

01:39
Formula E, si corre in Arabia Saudita

Formula E, si corre in Arabia Saudita

01:38
Nuovo Renault FILANTE

Nuovo Renault FILANTE

01:55
Genesis GV60 e Electrified GV70

Genesis GV60 e Electrified GV70

02:21
Omoda 7 SHS-P

Omoda 7 SHS-P

02:00
MAG SRV WRC RALLY SVEZIA PREVIEW OK

Rally di Svezia: neve, chiodi e velocità folli

04:19
Automobili Mignatta RINA

Automobili Mignatta RINA

03:37
Lancia, ritorno al passato

Lancia, ritorno al passato

02:33
Aston Martin DBX S

Aston Martin DBX S

02:33
A bordo di Renault Symbioz e Austral

A bordo di Renault Symbioz e Austral

03:03
I Signori dell'Auto: Jean Rédélé

I Signori dell'Auto: Jean Rédélé

02:32
In Svezia alla scoperta di Volvo EX60

In Svezia alla scoperta di Volvo EX60

26:13
Puntata Winter Edition del 7 febbraio #DriveUp

Puntata Winter Edition del 7 febbraio #DriveUp

01:36
BMW Motorrad protagonista a Verona

BMW Motorrad protagonista a Verona

01:47
Nuovo Mitsubishi Outlander PHEV

Nuovo Mitsubishi Outlander PHEV

01:54
Renault Austral, presentata a Milano Giochi Olimpici Live

Renault Austral, presentata a Milano

I più visti di Drive Up

La prima Ferrari elettrica si chiamerà Luce

La collezione di auto di Bad Bunny

L'erede Prada correrà il Rally di Svezia

I tedeschi vogliono auto economiche, i cinesi cercano la qualità

La prossima Mercedes Classe A sarà un SUV

Meno è meglio: così la Fiat 500 conquistò l'Italia

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
13:59
Milano-Cortina 2026, anche il Milan fa i complimenti a Brignone: "Fenomeno"
13:58
Brignone regina del SuperG: "Incredibile, sono ancora emozionata"
13:50
Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati di oggi 12 febbraio 2026
13:47
Breezy Johnson cade in SuperG, niente medaglia ma... anello e proposta di nozze
13:45
Mattarella presente a Cortina per seguire le azzure nel SuperG