Ferrari da record: 15 mila euro di bonus a ogni dipendente

Ferrari festeggia un 2025 da incorniciare e lo fa condividendo i risultati con chi li ha resi possibili. L’amministratore delegato Benedetto Vigna ha annunciato un bonus fino a 15.000 euro per i dipendenti italiani, sottolineando il contributo determinante delle circa 5.000 persone che lavorano per il marchio di Maranello.

Numeri in crescita

Il premio sarà accreditato in più tranche da 1.300 euro, con un saldo finale previsto in primavera. A beneficiarne saranno operai, tecnici e impiegati contrattualizzati in Italia. Una scelta resa possibile da conti solidissimi: nell'ultimo anno Ferrari ha registrato ricavi netti per oltre 7,1 miliardi di euro, un utile operativo in crescita del 12% a 2,11 miliardi (con margine al 29,5%) e un utile netto salito a 1,6 miliardi. Il portafoglio ordini è già coperto fino alla fine del 2027, segno di una domanda che resta fortissima.

Svolta elettrica

La solidità finanziaria consente anche di guardare agli azionisti: è stata annunciata la proposta di distribuire nel 2026 un dividendo pari al 40% dell’utile, in aumento rispetto allo scorso anno. In un contesto europeo complesso per l’automotive, Ferrari continua a muoversi in controtendenza grazie al successo di linea di modelli azzeccata. E il futuro ha già una data precisa sul calendario: il 27 maggio si apriranno gli ordini di “Luce”, la prima Ferrari elettrica, simbolo della nuova fase tecnologica del Cavallino.