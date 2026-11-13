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Volkswagen prepara il SUV da 333 CV

La T-Roc R è ormai prossima al debutto. Sotto il cofano dovrebbe esserci il 2.0 litri quattro cilindri della Golf più potente di sempre

di Redazione Drive Up
13 Nov 2026 - 12:00
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© Ufficio Stampa

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Non manca ormai molto al debutto della Volkswagen T-Roc ad alte prestazioni. La R, sigla che identifica le versioni più sportive, debutterà entro fine anno e promette di essere una delle vetture più divertenti del suo segmento. Non ci sono ancora elementi a sufficienza per dire se sarà la più potente di sempre come per la Golf, le premesse, però, sembrano esserci.
Trazione integrale
Con ogni probabilità, sotto il cofano ci sarà l'ultima versione del 2.0 litri quattro cilindri turbo benzina che da anni equipaggia Golf GTI ed R. Un propulsore ultracollaudato, affidabile e versatile che può erogare potenze comprese tra i 240 e i 333 CV (e forse anche di più). Allo stato attuale, il motore non è elettrificato e non ha alcuna componente ibrida al suo interno. Se anche su T-Roc resterà "puro" o se sarà l'occasione per un aggiornamento in questo senso, è ancora presto per affermarlo.
Quattro scarichi
La configurazione meccanica potrebbe completarsi con la trazione integrale e il cambio automatico e doppia frizione. Le immagini sino ad ora pubblicate mostrano una T-Roc camuffata ma con i quattro scarichi ben distinguibili. Essi sono spesso associati alla versione R e sono un indizio in più sulla probabile condivisione di contenuti tecnici con l'attuale Golf R. Di certo l'allestimento specifico renderà il SUV compatto riconoscibile per strada. Al supermercato, a scuola o per strada, si farà sicuramente notare.

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