Eloisa Coiro riparte dallo storico record italiano pronta a raccogliere nuove sfide

"Il mio passaggio agli 800 metri è stata un'idea di Emilio che, da quando ero allieva mi diceva che la mia corsa era quella di una ottocentometrista. All’epoca non avevo una gran conoscenza del mondo dell’atletica e della differenza tra le varie discipline. Mi sono affidata completamente a lui e a seguire quelle che erano le sue indicazioni. Da quando ho cominciato a correre gli 800 però mi sono piaciuti subito, adattandomi alla distanza con grande naturalezza e li ho trovati stupendi."