Eloisa Coiro riparte dallo storico record italiano pronta a raccogliere nuove sfide
Intervista esclusiva alla primatista italiana degli 800 metri femminili, dall'eredità di Gabriella Dorio ai sogni per il 2027di Ferdinando Savarese
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Eloisa Coiro ha vissuto un’estate destinata a restare negli annali dell’atletica italiana, grazie alla realizzazione del nuovo primato italiano sugli 800 metri femminili con il tempo di 1'57"56, che ha cancellato di 10 centesimi di secondo dopo 46 anni il precedente limite detenuto da Gabriella Dorio, campionessa olimpica sui 1.500 metri a Los Angeles 1984, il più vecchio record nazionale esistente.
Una grande impresa ottenuta l'11 agosto nelle batterie degli Europei di Birmingham, a cui per la mezzofondista azzurra ha fatto seguire il raggiungimento del sesto posto in una finale dai più alti contenuti tecnici mondiali, ma anche nella stessa rassegna continentale uno splendido bronzo ottenuto nell'ultima decisiva frazione della staffetta 4x400 donne, riportando l'Italia sul podio della specialità dopo un decennio di attesa.
Un 2026 certamente da incorniciare, sicuramente il migliore della sua carriera, contraddistinto a livello cronometrico da un altro primato italiano, sia pur nella distanza spuria dei 600 metri dove ha corso in 1'24"32, dai suoi nuovi personali sui 400 sia al coperto con 52"02 che all'aperto con 51"79, mentre va certamente evidenziata anche la sua partecipazione con un eccellente sesto posto finale sugli 800 degli Ultimate Championship di Budapest, il nuovo super campionato del mondo istituito in stagione per la prima volta da World Athletics.
Un percorso agonistico quello della venticinquenne atleta romana, costruito seguendo una linea evolutiva costante, da sempre sotto la guida del tecnico suo concittadino Emilio De Bonis insieme al quale ha formato un sodalizio perfetto, con il raggiungimento anno dopo anno di traguardi sempre più prestigiosi quali l’argento europeo under 23 nel 2021 e, dal 2022, la partecipazione a tutte le più importanti competizioni internazionali all'aperto e al coperto.
Grazie a notevoli doti da velocista, frutto dei suoi inizi dedicati a 200 e 400 metri nella categoria allieve, oggi Coiro incarna il prototipo dell’ottocentista moderna, coniugando velocità e resistenza in una disciplina che al femminile sta vivendo a livello mondiale picchi tecnici straordinari, ma al tempo stesso è in grado di esprimersi molto bene anche sul giro di pista, qualità che la rende una pedina insostituibile per il quartetto azzurro della staffetta del miglio.
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Eloisa il tuo storico primato italiano ha cancellato dopo 46 anni quello di Gabriella Dorio. Quando hai letto sul tabellone il tempo quale è stato il primo pensiero, e ti aspettavi di realizzare quel crono subito nella batteria degli Europei?
"Il mio primo pensiero è stato 'che bello ce l’ho fatta'. Era da qualche mese che i riscontri cronometrici in allenamento mi indicavano un crono sotto 1’58, però non ero riuscita a trovare la gara giusta. Sicuramente non avrei mai pensato di battere il record in batteria e infatti, durante la gara, ero solo molto concentrata a entrare tra le prime 3 posizioni per assicurarmi il posto in semifinale. Non mi aspettavo quindi di correre così forte, ma quest’anno il livello europeo negli 800 metri è stato di fatto il migliore del mondo."
Al di là del picco cronometrico del primato, la tua ancor giovane storia agonistica dice che ogni anno ti migliori. Qual è il segreto di questa progressione così metodica e costante?
"Il segreto, che di fatto è una mia filosofia di lavoro, è di impegnarmi in maniera precisa e costante tutto l’anno. Affronto tutti gli allenamenti in qualsiasi momento con la stessa attenzione a ogni dettaglio, sia nelle fasi di preparazione alle due stagioni al coperto e all'aperto, che in quelle antecedenti le varie gare. Sono una professionista e per me la disciplina in quello che faccio è fondamentale."
Non solo grandi soddisfazioni a livello individuale, ma anche la gioia del podio di squadra col bronzo della 4x400 agli Europei, trascinata dalla tua frazione finale. Che sapore ha avuto questo risultato?
"Eravamo consapevoli di poter vincere una medaglia. Con le mie altre compagne di staffetta eravamo molto determinate e convinte che questo podio fosse nelle nostre corde. Realizzarlo, però, è stata una emozione unica. L’ultimo rettilineo ho dato tutta me stessa per mantenere la terza posizione e quando ho tagliato il traguardo ero senza parole. L’Italia non vinceva una medaglia nella 4x400 femminile da 10 anni ed è stato un onore contribuire a questo risultato."
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Negli 800 metri moderni lo sprint fa sempre più la differenza. Nella tua programmazione tecnica settimanale, quanta percentuale di lavoro dedichi specificamente al miglioramento della velocità pura, e come riesci a conciliarlo con la mole di allenamento sulla resistenza senza andare in sovraccarico?
"Ogni periodo di allenamento è diverso. La velocità è sempre stata parte fondamentale del mio allenamento. La facciamo tutto l’anno ma chiaramente con delle sfumature. Durante la preparazione invernale, c’è una intensità più bassa con più volume, mentre poi durante l'estate si sale con l’intensità calando con il volume complessivo. Per quanto riguarda la gestione, ascolto sempre molto il mio corpo. Ormai mi conosco bene, quindi so quando posso dare di più in allenamento o quando devo gestire una situazione di affaticamento generale."
I tuoi inizi con l'atletica da allieva ti hanno visto su distanze più brevi, quali i 300 H, i 200 e i 400 metri per poi passare al doppio giro di pista da juniores. Questo passaggio poi rivelatosi decisivo ti è stato consigliato o è dipeso anche da una tua esigenza?
"Il mio passaggio agli 800 metri è stata un'idea di Emilio che, da quando ero allieva mi diceva che la mia corsa era quella di una ottocentometrista. All’epoca non avevo una gran conoscenza del mondo dell’atletica e della differenza tra le varie discipline. Mi sono affidata completamente a lui e a seguire quelle che erano le sue indicazioni. Da quando ho cominciato a correre gli 800 però mi sono piaciuti subito, adattandomi alla distanza con grande naturalezza e li ho trovati stupendi."
Gli 800 metri femminili sono attualmente una gara dai contenuti tecnici straordinari, con la leadership mondiale saldamente in mano a tre atlete europee. Vivere da vicino un contesto di così alto livello ti dà più soggezione o la fame di accorciare ulteriormente le distanze?
"È bellissimo poter condividere questo momento storico con atlete così forti. Mi spingono sempre più verso i miei limiti e questa cosa mi piace tantissimo. È un contesto difficile perché molto competitivo sicuramente. Tuttavia, la competizione mi ha sempre esaltato e attratto. Condividere la pista con queste fuoriclasse è ispirante non solo da un punto di vista atletico ma anche personale. Sono campionesse a tutto tondo, nello sport come nella vita di ogni giorno."
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Per ritoccare i propri limiti bisogna continuamente inventarsi qualcosa di nuovo. Su quale dettaglio tecnico o metodologico state puntando di più in vista del nuovo anno?
"Per la prossima stagione, come tutti gli anni, abbiamo introdotto nuovi elementi. Emilio è sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo per farmi migliorare da un punto di vista tecnico. Stiamo cercando di alzare il livello di tutto il mio allenamento rendendolo sempre più specifico per le mie caratteristiche. Inoltre, con il mio mental coach Lorenzo Marconi, stiamo lavorando su nuovi aspetti che mi serviranno per gestire tutto il contesto agonistico con ancor maggiore serenità, e a trovare risorse mentali per spingermi sempre un pizzico più lontano."
Una delle tue grandi doti è quella di riuscire sempre ad arrivare a tutti i più importanti appuntamenti della stagione all'apice della forma, sia al coperto che all'aperto. Come si costruisce la programmazione ideale in tal senso?
"Seguendo le indicazioni di Emilio. Da quando ero ragazzina, abbiamo sempre lavorato con l'obiettivo di essere performanti nel momento importante e, in tal senso, lui mi ha abituato alcune volte a gareggiare senza scaricare più di tanto. La sua programmazione è sempre stata molto curata e precisa. Poi c’è l’aspetto di gestione delle aspettative e delle energie nervose che curo con il mio mental coach. Negli anni ho imparato a canalizzare le energie dove conta di più. Penso siano queste cose che mi fanno arrivare competitiva negli appuntamenti importanti."
Gli 800 metri sono sempre associati idealmente ai 1.500 e nel corso della carriera, un'atleta tende spesso ad aumentare la distanza negli anni. Che rapporto hai tu con questa disciplina e, al tempo stesso sei mai stata tentata invece di andare controcorrente e puntare solo per una stagione sui 400 metri?
"Per adesso il mio focus principale sono gli 800 metri. I 400m mi servono solo per migliorare la velocità di base e affinare il mio punto di forza. Non ho mai pensato di cambiare disciplina perché bisogna avere le idee chiare su cosa si voglia fare e dove si possa arrivare."
Quali sono gli obiettivi che ti sei prefissata per il 2027?
"Sicuramente alzare ancora di più il livello generale delle mie gare. Gli appuntamenti principali saranno tanti a partire dagli Europei Indoor di Valencia in marzo, i Campionati Europei a squadre di Istanbul a giugno, i Mondiali di Pechino a settembre, le Diamond League, con attenzione ovviamente sempre al cronometro."
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