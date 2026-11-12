Volkswagen rivede le sue priorità

L'ora delle decisioni importanti scocca in casa Volkswagen. Proprio a Wolfsburg, storica sede della fabbrica dove tutto ebbe inizio nel 1937 e dove adesso gli operai agitano scioperi mentre i vertici pensano e ripensano a cosa fare. Strategie da rividere per far quadrare i conti, progetti da cancellare perché diventati troppo costosi. Come nel caso di "Gamechanger".

Con un solo stampo

Un paradosso considerando che questa iniziativa avrebbe dovuto rendere la produzione di automobili elettriche più veloce ed economica. "Gamechanger" era il nome assegnato da Volkswagen alla tecnologia di megacasting inventata da Tesla: sfruttare la pressofusione di grandi elementi della scocca in un unico pezzo. Un'idea che si sarebbe dovuta concretizzare entro la fine del decennio, permettendo al marchio tedesco di fabbricare le nuove elettriche sulla base della piattaforma SSP.

Cambio di programma

La notizia è stata comunicata da Volkswagen attraverso una nota inviata all'agenzia di stampa Reuters: "Il gruppo non realizzerà questa tecnologia nella forma originariamente prevista". Immediata la reazione dei sindacati: "La sepoltura del progetto Gamechanger segna una rottura drammatica rispetto al nostro accordo del dicembre 2024", ha dichiarato la presidente del consiglio di fabbrica Daniela Cavallo. Ricordiamo che il piano di ristrutturazione del gruppo prevede il taglio di 100 mila posti di lavoro e la chiusura fino a un massimo di quattro stabilimenti produttivi in Germania.