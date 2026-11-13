Hockey: Mosca pronta a chiedere risarcimenti se Russia esclusa dai Mondiali

La Federazione russa di hockey su ghiaccio minaccia richieste di risarcimento alla Germania qualora la nazionale russa venga esclusa dai Mondiali maschili del 2027, in programma in territorio tedesco. Il presidente federale Wladislaw Tretjak ha riferito che un'apposita istanza è già stata presentata alla Commissione etica della Federazione internazionale (Iihf), secondo quanto riportato dall'agenzia Tass. La minaccia arriva nel pieno del dibattito sulla possibile riammissione delle squadre russe alle competizioni internazionali. Il Canada, che ospiterà i Mondiali Under 20 a fine anno, ha annunciato che non concederà i visti alla selezione russa. Berlino ha invece dichiarato che organizzare il torneo del 2027 con la partecipazione della Russia sarebbe "di fatto impossibile". Anche diversi Paesi, tra cui la Finlandia, hanno minacciato di non affrontare le squadre russe. "Se Canada e Germania si rifiuteranno di ammettere la squadra russa, chiederemo un risarcimento, faremo trasferire le competizioni e solleciteremo sanzioni contro gli organizzatori", ha dichiarato Tretjak dopo un incontro con il presidente russo Vladimir Putin. Il presidente russo ha a sua volta annunciato che Mosca continuerà a ricorrere alla giustizia sportiva per ottenere la partecipazione degli atleti russi alle competizioni internazionali, accusando la controparte di violare i principi della Carta olimpica. La Federazione tedesca di hockey (Deb) ha chiesto all'Iihf di chiarire rapidamente la situazione. Il presidente Frank Lutz ha definito l'incertezza sulla partecipazione russa e sulle possibili conseguenze per il torneo un "rischio economico significativo" per il Paese organizzatore.