Hockey: Mosca pronta a chiedere risarcimenti se Russia esclusa dai Mondiali

13 Nov 2026 - 12:00
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

La Federazione russa di hockey su ghiaccio minaccia richieste di risarcimento alla Germania qualora la nazionale russa venga esclusa dai Mondiali maschili del 2027, in programma in territorio tedesco. Il presidente federale Wladislaw Tretjak ha riferito che un'apposita istanza è già stata presentata alla Commissione etica della Federazione internazionale (Iihf), secondo quanto riportato dall'agenzia Tass. La minaccia arriva nel pieno del dibattito sulla possibile riammissione delle squadre russe alle competizioni internazionali. Il Canada, che ospiterà i Mondiali Under 20 a fine anno, ha annunciato che non concederà i visti alla selezione russa. Berlino ha invece dichiarato che organizzare il torneo del 2027 con la partecipazione della Russia sarebbe "di fatto impossibile". Anche diversi Paesi, tra cui la Finlandia, hanno minacciato di non affrontare le squadre russe. "Se Canada e Germania si rifiuteranno di ammettere la squadra russa, chiederemo un risarcimento, faremo trasferire le competizioni e solleciteremo sanzioni contro gli organizzatori", ha dichiarato Tretjak dopo un incontro con il presidente russo Vladimir Putin. Il presidente russo ha a sua volta annunciato che Mosca continuerà a ricorrere alla giustizia sportiva per ottenere la partecipazione degli atleti russi alle competizioni internazionali, accusando la controparte di violare i principi della Carta olimpica. La Federazione tedesca di hockey (Deb) ha chiesto all'Iihf di chiarire rapidamente la situazione. Il presidente Frank Lutz ha definito l'incertezza sulla partecipazione russa e sulle possibili conseguenze per il torneo un "rischio economico significativo" per il Paese organizzatore. 

Ultimi video

00:46
MCH PRINCIPE WILLIAM GIOCA A CRICKET SOTTO CASA 10/11 MCH

Il Principe William chiude la strada e gioca sotto casa a cricket

01:11
Social da pazzi: i video più cliccati di oggi

Social da pazzi: i video più cliccati di oggi

01:26
Clemente Russo sta per tornare sul ring: sabato 21 novembre su Italia 1

Clemente Russo sta per tornare sul ring: sabato 21 novembre su Italia 1

00:31
Clemente Russo vs Elmaghraby: sabato 21 novembre in seconda serata su Italia 1

Clemente Russo vs Elmaghraby: sabato 21 novembre in seconda serata su Italia 1

01:32
Volley, Conegliano e Milano a punteggio pieno

Volley, Conegliano e Milano a punteggio pieno

01:19
DICH EDOARDO GERMANI SU RUSSO - ELMAGHRABY - CONFERENZA STAMPA 30/11 SRV

Edo Germani (TAF): "Il ritorno di Clemente Russo? Match folle perché…"

00:32
18 MCH ALCARAZ ARRIVA A TORINO 11/11 MCH

Atp Finals, bagno di folla a Torino per Alcaraz

06:04
DICH BINAGHI DA SFS 11/11 SRV

Esclusiva Binaghi: "ATP Finals, tifiamo per Cobolli"

02:24
DICH MOMO ELMAGHRABY SU CLEMENTE RUSSO - CONFERENZA STAMPA 30/10 SRV

Elmaghraby 'punta' Russo: "Clemente leggenda, ma sarà duro a morire"

02:28
DICH CLEMENTE RUSSO SU INCONTRO - FESTIVAL DELLO SPORT 06/11 SRV

Clemente Russo: "Sto vivendo a pane e pugni"

01:20
Social da pazzi: i video più cliccati di oggi

Social da pazzi: i video più cliccati di oggi

00:34
ANTEPRIMA INALPI CI SIAMO ATP FINALS 10/11 SRV

Le grandi emozioni del tennis delle ATP Finals stanno iniziando. E tu sei pronto?

02:03
DICH SINNER SU COBOLLI, ALCARAZ, ZVEREV E SHELTON DICH

Sinner vota Cobolli: "Era importantissimo avere un italiano a Torino"

01:58
DICH SINNER CAHILL SECONDO PADRE 10/11 DICH

Sinner parla di Cahill: "Per me un secondo padre"

01:18
DICH SINNER PERIODO SENZA CONTROLLO 10/11 DICH

Sinner: "Sono al simulatore tutto il giorno, mi vedrete dentro una macchina... No, scherzo..."

00:46
MCH PRINCIPE WILLIAM GIOCA A CRICKET SOTTO CASA 10/11 MCH

Il Principe William chiude la strada e gioca sotto casa a cricket

I più visti di Altri Sport

ANTEPRIMA INALPI CI SIAMO ATP FINALS 10/11 SRV

Le grandi emozioni del tennis delle ATP Finals stanno iniziando. E tu sei pronto?

DICH BINAGHI DA SFS 11/11 SRV

Esclusiva Binaghi: "ATP Finals, tifiamo per Cobolli"

DICH SINNER SU COBOLLI, ALCARAZ, ZVEREV E SHELTON DICH

Sinner vota Cobolli: "Era importantissimo avere un italiano a Torino"

18 MCH ALCARAZ ARRIVA A TORINO 11/11 MCH

Atp Finals, bagno di folla a Torino per Alcaraz

DICH SINNER CAHILL SECONDO PADRE 10/11 DICH

Sinner parla di Cahill: "Per me un secondo padre"

DICH SINNER PERIODO SENZA CONTROLLO 10/11 DICH

Sinner: "Sono al simulatore tutto il giorno, mi vedrete dentro una macchina... No, scherzo..."

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
14:00
Basket: Napoli, campione Nba Josh Hart entra nel board
13:02
Sci: Cdm, primo slalom stagionale a Levi, nove azzurre al via
12:38
Atletica: Battocletti riparte dal cross di Atapuerca
12:00
Hockey: Mosca pronta a chiedere risarcimenti se Russia esclusa dai Mondiali
11:40
Sci, Della Mea: "Felice di ripartire, per slalom Levi ho buone sensazioni"