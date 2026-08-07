Nissan da record: duemila km di autonomia con un pieno

Un'auto con eccellente autonomia è utile per risparmiare denaro e per non sprecare tempo. I centri di ricerca e sviluppo delle Case si occupano, da tempo, di rendere le proprie vetture il più efficienti possibili. Non è soltanto una questione di elettriche: Nissan ha di recente comunicato di aver percorso 1.980 km con una Qashqai senza fare rifornimento di benzina.

Ibrido

Il primato è stato ottenuto in Colombia, partendo da Bogotà fino a raggiungere la costa caraibica. Un itinerario completo, tra strade urbane, extra-urbane e autostrade in modo da poter replicare qualsiasi condizioni di utilizzo. Aver completato la sfida senza soste intermedie per il carburante, ha permesso a Nissan di ottenere una certificazione dal Guinnes World Records, confermando l'efficienza dell'architettura e-POWER.

Nuova

Il costruttore giapponese ha deciso di investire sulla tecnologia Range Extender. La propulsione è esclusivamente elettrica, mentre il motore a benzina funziona come generatore di energia. In questo modo si hanno i benefici di comfort dell'uno e l'immediatezza e semplicità di rifornimento dell'altro. La nuova generazione promette consumi ridotti del 12% e una migliore affidabilità. Il record in Colombia è particolarmente suscettibile alle condizioni e stile di guida, difficile da replicare nella vita di tutti i giorni.