Curiosità

Nissan da record: duemila km di autonomia con un pieno

Il SUV Qashqai è riuscito a coprire l'enorme distanza utilizzando solo 55 litri di benzina. Il merito è del sistema ibrido e-POWER

di Redazione Drive Up
07 Ago 2026 - 08:48
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Un'auto con eccellente autonomia è utile per risparmiare denaro e per non sprecare tempo. I centri di ricerca e sviluppo delle Case si occupano, da tempo, di rendere le proprie vetture il più efficienti possibili. Non è soltanto una questione di elettriche: Nissan ha di recente comunicato di aver percorso 1.980 km con una Qashqai senza fare rifornimento di benzina.
Ibrido
Il primato è stato ottenuto in Colombia, partendo da Bogotà fino a raggiungere la costa caraibica. Un itinerario completo, tra strade urbane, extra-urbane e autostrade in modo da poter replicare qualsiasi condizioni di utilizzo. Aver completato la sfida senza soste intermedie per il carburante, ha permesso a Nissan di ottenere una certificazione dal Guinnes World Records, confermando l'efficienza dell'architettura e-POWER.
Nuova
Il costruttore giapponese ha deciso di investire sulla tecnologia Range Extender. La propulsione è esclusivamente elettrica, mentre il motore a benzina funziona come generatore di energia. In questo modo si hanno i benefici di comfort dell'uno e l'immediatezza e semplicità di rifornimento dell'altro. La nuova generazione promette consumi ridotti del 12% e una migliore affidabilità. Il record in Colombia è particolarmente suscettibile alle condizioni e stile di guida, difficile da replicare nella vita di tutti i giorni.

Ti potrebbe interessare

videovideo
nissan
record
autonomia

Ultimi video

02:00
La storia delle Familiari - In abito lungo

La storia delle Familiari - In abito lungo

01:57
La storia di Alfa Romeo - Romantici e nostalgici

La storia di Alfa Romeo - Romantici e nostalgici

03:05
La prova di Skoda Elroq RS

La prova di Skoda Elroq RS

01:32
Denza Z9GT

Denza Z9GT

15:42
La puntata del 6 agosto #DriveUp

La puntata del 6 agosto #DriveUp

02:16
Dacia Striker, eleganza da berlina e versatilità da station wagon

Dacia Striker, eleganza da berlina e versatilità da station wagon

01:34
Denza Z9GT, numeri da supercar e tempi di ricarica velocissimi

Denza Z9GT, numeri da supercar e tempi di ricarica velocissimi

02:05
Koenigsegg Sadair's Spear, il record dell'auto a mattoncini

Koenigsegg Sadair's Spear, il record dell'auto a mattoncini

02:30
Jeep Compass 4Xe, animo da fuoristrada e nuovo assetto

Jeep Compass 4Xe, animo da fuoristrada e nuovo assetto

01:52
Chery al MIMO 2026, due nuove vetture pensate per le famiglie

Chery al MIMO 2026, due nuove vetture pensate per le famiglie

03:11
Fiat Topolino si rinnova, nuove linee e sbarco nella Città del Vaticano

Fiat Topolino si rinnova, nuove linee e sbarco nella Città del Vaticano

01:39
L'Editoriale: il prossimo passo della transizione energetica

L'Editoriale: il prossimo passo della transizione energetica

04:01
A bordo di Totem Super GT Meteora

A bordo di Totem Super GT Meteora

02:11
a storia di Citroen 2CV e Renault 4 - W la rivoluzione

a storia di Citroen 2CV e Renault 4 - W la rivoluzione

01:32
Geely per il rinascimento urbano

Geely per il rinascimento urbano

02:00
La storia delle Familiari - In abito lungo

La storia delle Familiari - In abito lungo

I più visti di Drive Up

Cristiano Ronaldo con i suoi "giocattoli" a quattro ruote

Elodie nuda per il calendario Pirelli: è la protagonista

I "giocattoli" di Cristiano Ronaldo

Ferrari ha realizzato 10 Purosangue speciali

L'attacco di Trump contro le auto elettriche: "Questi sono pazzi"

La Bugatti nascosta dentro un muro: un inganno ai tedeschi

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
Christian Romero
15:16
L'Inter si tira fuori per Romero che dice sì all'Atletico: intesa raggiunta, si tratta col Tottenham
15:12
Napoli, occhi su Musso per la porta: gli scenari
Ecco la nuova strategia del Galatasaray per convincere Leao e il Milan
15:10
Ecco la nuova strategia del Galatasaray per convincere Leao e il Milan
15:10
Cambiaso si blinda alla Juve: "Sono concentrato qui, è un orgoglio"
15:07
Maradona, parla il massaggiatore: "Non mangiava più, ma nessuno interveniva"