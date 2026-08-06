Decisioni

L'Audi Q8 è stata confermata all'ultimo minuto

La Casa di Ingolstadt ha approvato la nuova generazione del SUV molto di recente

di Redazione Drive Up
06 Ago 2026 - 13:36
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© Ufficio Stampa

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Sebbene i SUV siano ancora oggi i più richiesti, Audi ha approvato la nuova generazione di Q8 all'ultimo minuto disponibile. Fateci caso: nessuna indiscrezione è circolata negli ultimi mesi e nessun prototipo è stato avvistato. Inoltre, le voci sulla semplificazione della gamma prodotto all'interno del Gruppo Volkswagen, non rassicuravano sul suo futuro.
Ci sarà 
Eppure, la nuova Q8 si farà. La conferma arriva direttamente dal CEO di Audi, Gernot Döllner, il quale ha aggiunto che fino al 2023, non erano previsti piani di sostituzione. "Con mia grande sorpresa mi sono resto conto che non erano state prese decisioni a riguardo, ma nel prossimo futuro arriverà", ha dichiarato il manager. Sarà sicuramente basato sull'architettura di Q7 con cui condividerà anche la gamma motori.
Sportivo
Le proporzioni della carrozzeria dovrebbero conservare un aspetto più sportivo. Con l'andamento del posteriore che ricorda la linea da coupé. Sotto il cofano potrebbe essere confermata l'attuale proposta benzina, diesel e ibrido plug-in. Difficile pensare che Audi "scenda" sotto i 3.0 litri e il V6 rappresenterebbe ancora l'accesso alla gamma (anche a gasolio, visto il propulsore rinnovato di recente). Ipotizzabile la riconferma della SQ8 e anche della RS Q8, magari in configurazione plug-in V8, presa in prestito da Porsche.

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