Sci nordico: morta Lorenzina Guala

"Con la scomparsa di Lorenzina Guala, perdiamo una protagonista della storia dello sci di fondo e una sportiva che ha saputo portare i colori valdostani ai vertici nazionali". Lo dichiara l'assessore regionale allo sport, Giulio Grosjacques, esprime il cordoglio per la scomparsa della campionessa di sci nordico. Cresciuta nello Sci club Saint-Barthélemy, Lorenzina Guala è stata una delle atlete più importanti del fondo italiano tra gli anni Sessanta e Settanta, conquistando medaglie ai Campionati italiani e numerosi titoli che hanno fatto grande il suo palmares. "I suoi risultati - aggiunge Grosjacques - ci riportano a una stagione importante e pionieristica dello sci nordico valdostano, fatta di passione, sacrificio e grande determinazione. Le sue vittorie individuali e quelle conquistate in staffetta hanno contribuito a costruire la storia dello sci di fondo nella nostra regione, diventando un esempio per i tanti giovani appassionati che dopo di lei si sono approcciati agli sci stretti".