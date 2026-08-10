Europei nuoto: Razzetti in finale nei 400 misti

Dopo la giornata di pausa, ripartono oggi gli Europei di nuoto 2026, con il via alle prime prove in vasca. Dalle 9.30 si comincia con le batterie, mentre dalle 18.30 semifinali e finali che assegneranno le medaglie, con ben 16 azzurri protagonisti e due staffette in programma. Azzurri subito protagonisti: senza strafare ma con la consapevolezza di poter andare lontano Alberto Razzetti accede alla finale dei 400 misti con il terzo crono e apre il cassetto dei sogni in vista della serata, considerata anche l'assenza del campione olimpico Leon Marchand bloccato da un risentimento all'adduttore. Il 27enne ligure di Sestri Levante ma da cinque anni di casa a Livorno - oro continentale a Roma 2022 e argento a Budapest 2021 - nuota un comodo 4'13"54. "Bene rompere il ghiaccio in questa maniera - racconta Razzo, tifosissimo della Ferrari e della Ducati - Ho controllato negli ultimi dieci metri e conservato un po' d'energie in vista del pomeriggio". Davanti a tutti c'è il russo, sotto bandiera neutrale, Ilya Borodin - bronzo mondiale a Singapore 2025 - in 4'13"10. Secondo è il sorprendente tedesco Finn Hammer in 4'13"45. Sesto tempo per il greco e campione europeo Apostolos Papastamos in 4'14"79. Quarto tempo complessivo nelle batterie dei 100 stile libero femminili per Sara Curtis (prima nella sula batteria in 53''76) e quindicesimo crono per Emma Virginia Menicucci (54''45).