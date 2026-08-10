Europei nuoto: Razzetti in finale nei 400 misti

10 Ago 2026 - 13:12
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

Dopo la giornata di pausa, ripartono oggi gli Europei di nuoto 2026, con il via alle prime prove in vasca. Dalle 9.30 si comincia con le batterie, mentre dalle 18.30 semifinali e finali che assegneranno le medaglie, con ben 16 azzurri protagonisti e due staffette in programma. Azzurri subito protagonisti: senza strafare ma con la consapevolezza di poter andare lontano Alberto Razzetti accede alla finale dei 400 misti con il terzo crono e apre il cassetto dei sogni in vista della serata, considerata anche l'assenza del campione olimpico Leon Marchand bloccato da un risentimento all'adduttore. Il 27enne ligure di Sestri Levante ma da cinque anni di casa a Livorno - oro continentale a Roma 2022 e argento a Budapest 2021 - nuota un comodo 4'13"54. "Bene rompere il ghiaccio in questa maniera - racconta Razzo, tifosissimo della Ferrari e della Ducati - Ho controllato negli ultimi dieci metri e conservato un po' d'energie in vista del pomeriggio". Davanti a tutti c'è il russo, sotto bandiera neutrale, Ilya Borodin - bronzo mondiale a Singapore 2025 - in 4'13"10. Secondo è il sorprendente tedesco Finn Hammer in 4'13"45. Sesto tempo per il greco e campione europeo Apostolos Papastamos in 4'14"79. Quarto tempo complessivo nelle batterie dei 100 stile libero femminili per Sara Curtis (prima nella sula batteria in 53''76) e quindicesimo crono per Emma Virginia Menicucci (54''45).

Ultimi video

01:43
ITW JACOBS DICH

Jacobs 5 anni dopo l'oro olimpico: "Io tornato quello di Tokyo? Non me ne sono mai andato..."

02:24
Sinner ko, Mastria: "Agli US Open sarà difficile"

Sinner ko, Mastria: "Agli US Open sarà difficile"

01:28
Berruti simbolo del boom

Berruti simbolo del boom

03:44
Il sogno di Celeste

Il sogno di Celeste

01:33
Berruti, l'angelo dei 200

Berruti, l'angelo dei 200

01:35
DICH ZAYNAB DOSSO PRE-EUROPEI DICH

Dosso pre Birmingham: "Sono maturata"

00:55
DICH BATTOCLETTI PRE-EUROPEI DICH

Nadia Battocletti: "Voglio un'altra doppietta d'oro"

00:31
MCH DARDERI AI QUARTI A MONTREAL MCH

Tennis, Darderi ai quarti di Montreal

02:26
Il fenomeno Doualla

Il fenomeno Doualla

00:31
Doualla, bronzo da sogno

Doualla, bronzo da sogno

01:09
DICH PELLACANI DICH

Pellacani: "Ci vorrà qualche giorno per capire l'impresa che ho fatto"

00:26
Lo show delle Estathé 3x3 Italia Finals

Lo show delle Estathé 3x3 Italia Finals

01:14
"Mondiale? Proveremo a competere contro ogni squadra". Olbis Andrè racconta il percorso di avvicinamento ai prossimi mondiali in Germania.

"Mondiale? Proveremo a competere contro ogni squadra". Olbis Andrè racconta il percorso di avvicinamento ai prossimi mondiali in Germania.

01:27
Delusione in acque libere

Delusione in acque libere

01:27
Europei a Varese

Europei a Varese

01:43
ITW JACOBS DICH

Jacobs 5 anni dopo l'oro olimpico: "Io tornato quello di Tokyo? Non me ne sono mai andato..."

I più visti di Altri Sport

DICH BATTOCLETTI PRE-EUROPEI DICH

Nadia Battocletti: "Voglio un'altra doppietta d'oro"

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

DICH PELLACANI DICH

Pellacani: "Ci vorrà qualche giorno per capire l'impresa che ho fatto"

Doualla, bronzo da sogno

Doualla, bronzo da sogno

DICH ZAYNAB DOSSO PRE-EUROPEI DICH

Dosso pre Birmingham: "Sono maturata"

MCH DARDERI AI QUARTI A MONTREAL MCH

Tennis, Darderi ai quarti di Montreal

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
15:40
Canottaggio, Mondiali universitari: 11 barche azzurre in Canada dal 13/8
15:15
Berruti, i funerali mercoledì mattina a Stroppiana in forma privata
14:50
Morte Berruti, Abodi: "Uomo d'altri tempi, ora continua sua corsa in un'altra dimensione"
13:25
Atletica, Kenya ufficializza la candidatura di Nairobi per i Mondiali 2029
13:17
Nuoto, Europei: Quadarella in finale 800 sl con miglior tempo