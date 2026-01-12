La prima Volkswagen con Range Extender è realtà

Lo avevano anticipato, lo hanno fatto. Volkswagen ha presentato il suo primo SUV con tecnologia Range Extender. Si chiama ID. ERA 9X, ha sei posti ed è equipaggiato con un motore 1.5 litri benzina che funge da generatore per ricaricare la batteria da 65.2 kWh. Si tratta di un elemento fondamentale per la strategia di elettrificazione del marchio tedesco, soprattutto in Cina dove il veicolo è costruito attraverso la joint-venture in corso con SAIC.

Nuovo

Con quest'automobile, Volkswagen porta al debutto un nuovo linguaggio stilistico. Inedito, perché non ha precedenti o corrispettivi nella passata e attuale gamma del marchio tedesco. Linee morbide e arrotondate definiscono la carrozzeria di un SUV lungo oltre 5,20 metri e che pesa circa 2.700 kg. Date le dimensioni, un disegno più gentile della carrozzeria contribuisce a familiarizzare più velocemente. Soltanto l'arrivo dell'Audi Q9 corrisponderà alle dimensioni - mai viste prima su una Volkswagen - dell'ID. ERA 9X.

Arriva in Europa?

La novità più importante resta la tecnologia Range Extender: Volkswagen aveva anticipato da tempo l'intenzione di costruire una gamma veicoli di questo tipo. Sotto il cofano trova posto un 1.5 litri turbo benzina da 141 CV che lavora in totale sinergia con uno o due motori elettrici (a seconda dell'allestimento scelto). La potenza di sistema può superare i 500 CV per la versione con trazione integrale e, con la batteria da 65,2 kWh, l'autonomia elettrica è di circa 400 km. Quella combinata, dovrebbe superare i 960 km. Sebbene la ID.9 arriverà soltanto in Cina, i piani di espansione per il Range Extender anche in Europa sono già stati annunciati.