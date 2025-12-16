La Mercedes AMG GT3 di Max Verstappen

© Ufficio Stampa
Il campione olandese è stato avvistato sul circuito dell'Estoril a bordo di una Mercedes AMG-GT3 del team 2 SeasMotorsport con cui potrebbe correre la 24 ore del Nurburgring. L'auto, basata sul modello di serie, è equipaggiata con un motore 6.3 litri V8 da oltre 600 CV di potenza massima. Le vistose appendici aerodinamiche le garantiscono un downforce sufficiente ad affrontare le curve con il gas spalancato. Una specialità di Verstappen