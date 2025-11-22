Al momento del lancio il nuovo T-Roc monterà esclusivamente un motore mild hybrid composto da un benzina turbo 1,5 e una parte elettrica da 48 V. Il tutto declinato in due livelli di potenza a trazione anteriore: 116 e 150 CV. Una motorizzazione high-tech in tutto, non solo perché, quando possibile, attiva solo due dei quattro cilindri, ma anche perché sfrutta la parte elettrica anche durante la marcia (e non solo come boost supplementare di 56 Nm) grazie al recupero di energia.