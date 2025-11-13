La Volkswagen Golf GTI da 325 CV si può ordinare, costa 54 mila euro

La Volkswagen Golf GTI più potente di sempre è ora disponibile
La Casa di Wolfsburg celebra i cinquant’anni della mitica GTI con un’edizione limitata che la trasforma nella più potente Golf di serie mai costruitadi Redazione Drive Up
Volkswagen apre gli ordini in Italia per la Golf GTI Edition 50, la serie speciale che celebra i cinquant’anni del marchio GTI, simbolo di una filosofia di guida che dal 1976 ha reso la Golf un’icona mondiale. Prodotta in tiratura limitata, la nuova edizione porta al massimo livello l’evoluzione della sportiva compatta tedesca, con prezzi a partire da 54.700 euro.
Loghi dedicati
All’esterno, la Golf GTI Edition 50 si distingue per il logo dedicato “GTI 50”, il tetto e gli specchietti in nero lucido e la striscia rossa Tornado Red lungo le fiancate, richiamo diretto alle prime GTI. Sono cinque i colori disponibili, tra cui due esclusivi: Dark Moss Green metallizzato e Tornado Red. Dentro, l’atmosfera resta fedele alla tradizione con sedili sportivi a quadri, cuciture rosse, cinture racing e volante multifunzione GTI 50. I materiali di bordo, curati e sportivi, fondono l’eleganza del design moderno con lo spirito “purista” delle prime generazioni.
La più potente
Sotto il cofano pulsa il 2.0 TSI da 325 CV e 420 Nm, abbinato alla trazione anteriore e al cambio DSG a sette rapporti. L’assetto ribassato di 15 mm, le sospensioni MacPherson anteriori e il multilink posteriore, insieme al controllo adattivo DCC, garantiscono equilibrio e precisione anche alle alte velocità. Per chi cerca il massimo, il Performance Pack (4.320 euro) introduce pneumatici semi-slick Bridgestone Potenza Race, cerchi forgiati Warmenau da 19 pollici, scarico in titanio R-Performance e campanatura anteriore di -2°, con un alleggerimento complessivo di circa 30 kg.