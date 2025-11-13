La Volkswagen Golf GTI da 325 CV si può ordinare, costa 54 mila euro

Loghi dedicati

All’esterno, la Golf GTI Edition 50 si distingue per il logo dedicato “GTI 50”, il tetto e gli specchietti in nero lucido e la striscia rossa Tornado Red lungo le fiancate, richiamo diretto alle prime GTI. Sono cinque i colori disponibili, tra cui due esclusivi: Dark Moss Green metallizzato e Tornado Red. Dentro, l’atmosfera resta fedele alla tradizione con sedili sportivi a quadri, cuciture rosse, cinture racing e volante multifunzione GTI 50. I materiali di bordo, curati e sportivi, fondono l’eleganza del design moderno con lo spirito “purista” delle prime generazioni.

La più potente

Sotto il cofano pulsa il 2.0 TSI da 325 CV e 420 Nm, abbinato alla trazione anteriore e al cambio DSG a sette rapporti. L’assetto ribassato di 15 mm, le sospensioni MacPherson anteriori e il multilink posteriore, insieme al controllo adattivo DCC, garantiscono equilibrio e precisione anche alle alte velocità. Per chi cerca il massimo, il Performance Pack (4.320 euro) introduce pneumatici semi-slick Bridgestone Potenza Race, cerchi forgiati Warmenau da 19 pollici, scarico in titanio R-Performance e campanatura anteriore di -2°, con un alleggerimento complessivo di circa 30 kg.