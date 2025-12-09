Logo SportMediaset

Amarcord

Vi ricordate dell'Alfa Romeo Brera?

Presentata 20 anni fa, la Brera è una coupé che ha saputo riaccendere la passione tra tutti gli Alfisti

di Tommaso Marcoli
09 Dic 2025 - 15:48
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Dici Alfa Romeo e pensi all'automobile. Almeno per noi italiani, il marchio del biscione interpreta come nessun altro la passione per le quattro ruote. Perché nessuno come lei ha saputo realizzare modelli che hanno saputo raccogliere un consenso unanime, costruendo - nell'immaginario collettivo - il senso di velocità e prestazioni non vincolate al lusso. Le Alfa Romeo erano alla portata di molti e, forse per questo, l'arrivo della Brera riaccese l'entusiasmo intorno a un marchio durissimo a morire.

Alfa Romeo Brera: la belissima coupé compie 20 anni

Quasi un concept
Il prototipo fu presentato al Salone di Ginevra nel 2002 e conquistò sin da subito l'interesse di tutti gli addetti ai lavori. La linea affusolata e seducente è immaginata da Giorgetto Giugiaro: leggenda del design automobilistico per la quale vinse addirittura il Compasso d'Oro. Cofano lungo, coda corta arrotondata, proporzioni da sportiva azzeccata che richiamarono attorno a esse l'identità Alfa Romeo che sembrava stesse per perdersi.
Benzina e Diesel
La riuscitissima carrozzeria doveva scendere a compromessi con una meccanica d'impostazione non propriamente sportiva. Non potendo contare sullo schema motore longitudinale-trazione posteriore, i tecnici di Alfa scelsero trazione Q2 o Q4 con motori trasversali benzina e persino Diesel: il quattro cilindri 2.2 JTS da 185 CV, il 3.2 V6 da 260 CV e il 2.4 JTDm da 200 CV. A limitare le prestazioni un peso di 1.615 kg, molto per una coupé del 2005. 
Indimenticata
Non nacque con l'intento di cambiare il destino di Alfa Romeo. Ebbe però il merito di riaccendere le attenzioni su un marchio in crisi d'identità e d'intenti - ma la storia sembra ripetersi - e una coupé sportiva non avrebbe potuto di certo invertire la rotta. Fu una bella esperienza: un'automobile dalla linea inconfondibile con prestazioni adeguate al contesto. Riuscire a fare qualcosa di meglio con quanto a disposizione era praticamente impossibile. Oggi la Brera, in termini di stile e prestigio, continua a essere una delle Alfa Romeo contemporanee più apprezzate e desiderate.

alfa romeo
alfa

