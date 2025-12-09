Vi ricordate dell'Alfa Romeo Brera?

Quasi un concept

Il prototipo fu presentato al Salone di Ginevra nel 2002 e conquistò sin da subito l'interesse di tutti gli addetti ai lavori. La linea affusolata e seducente è immaginata da Giorgetto Giugiaro: leggenda del design automobilistico per la quale vinse addirittura il Compasso d'Oro. Cofano lungo, coda corta arrotondata, proporzioni da sportiva azzeccata che richiamarono attorno a esse l'identità Alfa Romeo che sembrava stesse per perdersi.

Benzina e Diesel

La riuscitissima carrozzeria doveva scendere a compromessi con una meccanica d'impostazione non propriamente sportiva. Non potendo contare sullo schema motore longitudinale-trazione posteriore, i tecnici di Alfa scelsero trazione Q2 o Q4 con motori trasversali benzina e persino Diesel: il quattro cilindri 2.2 JTS da 185 CV, il 3.2 V6 da 260 CV e il 2.4 JTDm da 200 CV. A limitare le prestazioni un peso di 1.615 kg, molto per una coupé del 2005.

Indimenticata

Non nacque con l'intento di cambiare il destino di Alfa Romeo. Ebbe però il merito di riaccendere le attenzioni su un marchio in crisi d'identità e d'intenti - ma la storia sembra ripetersi - e una coupé sportiva non avrebbe potuto di certo invertire la rotta. Fu una bella esperienza: un'automobile dalla linea inconfondibile con prestazioni adeguate al contesto. Riuscire a fare qualcosa di meglio con quanto a disposizione era praticamente impossibile. Oggi la Brera, in termini di stile e prestigio, continua a essere una delle Alfa Romeo contemporanee più apprezzate e desiderate.