Edizioni limitate

Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio Collezione: le più rare di tutte

Questa nuova edizione limitata rende omaggio al logo che apparve, per la prima volta, nel 1963 su di un'automobile di serie

di Redazione Drive Up
01 Dic 2025 - 16:25
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Quando Alfa Romeo ha annunciato che Giulia e Stelvio Quadrifoglio verde sarebbero rimaste in produzione almeno fino al 2027, molti hanno tirato un sospiro di sollievo. Troppo desiderate e desiderabili e, così, Alfa approfitta della riconferma e presenta un'edizione ultra limitata per entrambi i modelli. La Quadrifoglio Competizione è realizzata in soli 63 esemplari e celebra il leggendario logo che apparve, per la prima volta su un'automobile di serie, nel 1963.

Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio Collezione: solo 63 esemplari

1 di 7
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Prodotte in Italia
Entrambe sono costruite nello stabilimento di Cassino e sono disponibili con la carrozzeria in tinta Rosso Collezione Giulia” e “Rosso Collezione Stelvio”. Due interpretazioni del "Rosso Villa d'Este" che ha fatto il suo debutto sulla 33 Stradale. Il rosso, oltre a essere da sempre uno dei colori delle Alfa, è ricorrente anche nell'abitacolo dove le cuciture creano un ambiente caldo e avvolgente. Non manca poi la placchetta che richiama il progressivo da 1 a 63.
V6 da 520 CV
Non cambia nulla dal punto di vista tecnico-meccanico e sotto il cofano resta il 2.9 litri V6 da 520 CV. Un motore apprezzatissimo per la sua versatilità e la sua potenza. Giulia e Stelvio Collezione sono equipaggiate con lo scarico sportivo Akrapovic che risalta le note del 6 cilindri italiano. La fibra di carbonio è un elemento presente tanto all'esterno quanto all'interno, con i sedili a guscio pronti ad assecondare la voglia di guidare. 

