Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio Collezione: le più rare di tutte

Prodotte in Italia

Entrambe sono costruite nello stabilimento di Cassino e sono disponibili con la carrozzeria in tinta Rosso Collezione Giulia” e “Rosso Collezione Stelvio”. Due interpretazioni del "Rosso Villa d'Este" che ha fatto il suo debutto sulla 33 Stradale. Il rosso, oltre a essere da sempre uno dei colori delle Alfa, è ricorrente anche nell'abitacolo dove le cuciture creano un ambiente caldo e avvolgente. Non manca poi la placchetta che richiama il progressivo da 1 a 63.

V6 da 520 CV

Non cambia nulla dal punto di vista tecnico-meccanico e sotto il cofano resta il 2.9 litri V6 da 520 CV. Un motore apprezzatissimo per la sua versatilità e la sua potenza. Giulia e Stelvio Collezione sono equipaggiate con lo scarico sportivo Akrapovic che risalta le note del 6 cilindri italiano. La fibra di carbonio è un elemento presente tanto all'esterno quanto all'interno, con i sedili a guscio pronti ad assecondare la voglia di guidare.