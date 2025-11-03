Logo SportMediaset

Fenomeno

Jannik Sinner torna numero 1: ecco tutte le sue auto

Il campione italiano non ha mai nascosto la grande passione per le automobili. La sua collezione è ampia e comprende super sportive tra cui una rara Audi RS6 ABT ma anche gioielli in edizione limitata come la Ferrari 812 Competizione

di Redazione Drive Up
03 Nov 2025 - 15:05
© Getty Images

© Getty Images

Il trionfo al Masters 1000 di Parigi e il ritorno al primo posto della classifica ATP (per almeno una settimana....) permettono a Jannik Sinner di avvicinarsi nel migliore dei modi alle Finals di Torino. Ultimo appuntamento di una stagione sportiva intensa e non certamente tra le più semplici per il campionissimo altoatesino. Chissà che in caso di vittoria, Jannik non decida di festeggiare regalandosi una nuova automobile. Passione mai nascosta e anzi sempre coltivata tra acquisti, incontri e appuntamenti sportivi (Sinner è ambassador della Formula 1). Nell'attesa di scoprirlo e di vederlo giocare, possiamo comunque dare uno sguardo al suo attuale garage, già abbondantemente affollato di "pezzi" desiderabili da ogni appassionato.

Tutte le auto di Jannik Sinner

Audi RS6 ABT Legacy Edition
Audi lo ha scelto come ambasciatore per la sua capacità di rappresentare una nuova generazione di atleti europei, focalizzati sull’innovazione e sull’efficienza. Nel garage del tennista trova spazio un modello che va oltre la semplice sportività: l’Audi RS6 ABT Legacy Edition. La collaborazione con ABT porta il V8 biturbo della RS6 su livelli estremi, con una potenza superiore ai 760 CV. Una station wagon capace di prestazioni che fino a pochi anni fa sarebbero state riservate a supercar a due posti. Fibra di carbonio ovunque, aerodinamica esasperata, un look che non ha nessuna intenzione di apparire discreto.
Ferrari 812 Competizione
Nessun atleta italiano di primo piano resta indifferente al fascino di Maranello. La 812 Competizione rappresenta uno degli apici della produzione Ferrari contemporanea con un V12 aspirato da 830 CV, aerodinamica sviluppata per togliere qualsiasi resistenza inutile, un’estetica che deriva direttamente dal mondo delle competizioni. È un’auto rara, destinata a un pubblico strettamente selezionato.
Alfa Romeo Stelvio
Era l’auto utilizzata dal tennista all’inizio della sua carriera nel circuito ATP. La Stelvio, specialmente nelle versioni più potenti come la Quadrifoglio, rappresenta una delle interpretazioni più convincenti di un SUV sportivo. Trazione integrale, telaio rigido, sterzo diretto e un comportamento dinamico che richiama la tradizione Alfa. La collaborazione si è chiusa quando Sinner ha firmato come testimonial ufficiale della Casa di Ingolstadt: da quel momento l’Alfa non fa più parte del suo garage e anche la comunicazione social è stata riposizionata in funzione dell’accordo con Audi. Resta però un modello significativo nel suo percorso di crescita.

