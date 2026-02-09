Industria

Ungheria protagonista: BYD raddoppia con la Atto 2 elettrica

Il nuovo stabilimento del marchio cinese sarà protagonista della sua offensiva in Europa

di Redazione Drive Up
09 Feb 2026 - 14:28
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Build Your Dreams (costruisci i tuoi sogni). Il marchio cinese sembra aver trovato il modo per realizzarli: costruire nuove fabbriche di automobili per venderne a buon prezzo in Europa. Il Paese scelto per lanciare questo ambizioso - ma non semplice - progetto di espansione Continentale è l'Ungheria. Terra di produzione automobilistica da decenni, gli incentivi del Governo, la manodopera specializzata e i costi fissi competitivi la rendono un luogo ideale per aggirare i dazi dell'Unione europea.
Si raddoppia
Lo stabilimento di Szeged è il primo - ma non sarà l'ultimo, c'è anche l'Italia in "lista" - del gigante cinese in Europa. Operativo da poche settimane, qui è prodotta la Dolphin Surf: utilitaria elettrica venduta a un prezzo inferiore a 20 mila euro. Tuttavia, BYD ha già pianificato un'aggiunta e, quando le linee saranno a pieno regime, la catena di montaggio vedrà l'ingresso della Atto 2 elettrica. Modello che il marchio cinese punta a far diventare il suo best seller nel Vecchio Continente. 
Fino a 300 mila l'anno
L'Europa ha imposto dazi al 27% sulle automobili elettriche cinesi importate. In questo modo, i "27" cercano di dare un vantaggio ai costruttori locali in vista della transizione energetica (anche se i ritmi di quest'ultima sembrano essersi ridimensionati). Le tariffe aggiuntive non riguardano i veicoli ibridi e - per questo motivo - BYD continuerà a produrre in Cina e spedire in Europa la Atto 2 Dm-i. Alle linee di Szeged si uniranno presto altri due modelli, non ancora comunicati, che porteranno la capacità produttiva a 300 mila veicoli l'anno.

Ti potrebbe interessare

videovideo
ungheria
byd
byd atto 2
byd atto 2 dmi
byd atto 2 ibrida
auto elettriche
auto cinesi
cina
europa

Ultimi video

02:36
L'ultima novità di Kia

L'ultima novità di Kia

04:19
Automobili Mignatta RINA

Automobili Mignatta RINA

03:37
Lancia, ritorno al passato

Lancia, ritorno al passato

02:33
Aston Martin DBX S

Aston Martin DBX S

02:33
A bordo di Renault Symbioz e Austral

A bordo di Renault Symbioz e Austral

03:03
I Signori dell'Auto: Jean Rédélé

I Signori dell'Auto: Jean Rédélé

02:32
In Svezia alla scoperta di Volvo EX60

In Svezia alla scoperta di Volvo EX60

26:13
Puntata Winter Edition del 7 febbraio #DriveUp

Puntata Winter Edition del 7 febbraio #DriveUp

01:54
Renault Austral, presentata a Milano Giochi Olimpici Live

Renault Austral, presentata a Milano Giochi Olimpici Live

01:36
BMW Motorrad protagonista a Verona

BMW Motorrad protagonista a Verona

01:47
Nuovo Mitsubishi Outlander PHEV

Nuovo Mitsubishi Outlander PHEV

02:08
The Ice St. Moritz 2026

The Ice St. Moritz 2026

00:19
Sabato alle 13.45 Drive Up Winter Edition

Sabato alle 13.45 Drive Up Winter Edition

00:21
Studio Aperto MAG Drive Up

Studio Aperto MAG Drive Up

00:53
Audi Q5 e Q5 Sportback a Monza

Audi Q5 e Q5 Sportback a Monza

02:36
L'ultima novità di Kia

L'ultima novità di Kia

I più visti di Drive Up

Un italiano, un tedesco e un americano hanno costruito una supercar

Quando Bugatti costruì un treno

La nuova supercar di Kimi Antonelli

Sembra il futuro, ma è il 1965

Ringo's Garage: Bovensiepen Zagato

Ringo's Garage: Bovensiepen Zagato

Kimi Antonelli ha una nuova supercar

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
DICH JUAN JESUS SU ARBITRI PER SITO 9/2 DICH
16:23
Juan Jesus: "Noi dobbiamo aiutare arbitri e Var"
16:20
La Lazio presenta i documenti per la riqualificazione dello stadio Flaminio
16:18
La giornata LIVE: riparte la caccia alle medaglie azzurre. Malagò: "Sei in un giorno è incredibile"
Caduta Vonn a Milano-Cortina
15:59
Vonn sottoposta a doppia operazione per riduzione della frattura al femore
15:58
Iapichino: successo nel lungo di Karlsruhe con il miglior salto stagionale di 6,84