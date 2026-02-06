Quando Bugatti costruì un treno

Motore di un'auto

Al posto del vapore, Bugatti adattò il poderoso otto cilindri in linea della Royale. Ogni convoglio poteva contare su due o quattro motori, per una potenza complessiva fino a 800 CV: numeri fuori scala per l’epoca. La carrozzeria affusolata anticipava di decenni i treni ad alta velocità, mentre la cabina di guida rialzata e l’abitacolo con sedili girevoli raccontavano un’idea di viaggio quasi futuristica.

Da primato

Presentato nel 1933 a Molsheim, il treno Bugatti stabilì subito nuovi record: oltre 170 km/h durante i primi test e fino a 196 km/h l’anno successivo, velocità impensabili per la rete ferroviaria di allora. Migliaia di passeggeri viaggiarono su quei convogli, senza forse rendersi conto di essere a bordo di una Bugatti senza ruote. È una parentesi poco nota ma perfettamente coerente con la storia di un marchio sempre alla ricerca delle massime prestazioni. In qualunque settore.