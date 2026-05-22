Storie Un motore V12 abbandonato tra le montagne

Mike Fernie stava passeggiando nei pressi del monte Beinn Eighe, tra le Highlands nord-occidentali della Scozia. L'area è una Riserva Naturale Nazionale remota e selvaggia, per raggiungerla serve una lunga e impegnativa passeggiata. A circa 900 metri di quota, la scoperta: un blocco motore V12 quasi perfettamente conservato. Si tratta del leggendario Rolls-Royce Merlin, propulsore aeronautico di enorme prestigio che equipaggiò il mitico Spitfire inglese e il Mustang P-51 americano durante la guerra. I resti ritrovati in Scozia - però - non appartengono ai caccia della Seconda Guerra Mondiale. Il 13 marzo 1951, attorno alle 02:00 del mattino, il bombardiere Avro Lancaster TX264 della Royal Air Force impattò contro la parete rocciosa del Beinn Eighe. Tutti gli 8 membri dell'equipaggio persero tragicamente la vita. La posizione estremamente impervia e le condizioni meteo proibitive, resero impossibile il recupero dei rottami. Dopo oltre 70 anni, i detriti sono ancora lì, a eterna memoria del disastro