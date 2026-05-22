Tragedia nel mondo dei motori: è morto a 41 anni Kyle Busch, leggenda della Nascar

Tragedia nel mondo dei motori. È morto improvvisamente all'età di 41 anni Kyle Busch, leggenda della Nascar. L'americano, due volte campione della Cup Series e grande talento, si è spento dopo una lunga malattia. Busch, in pista fino a pochi giorni fa, era stato ricoverato in ospedale questa settimana e non si è più ripreso. "Siamo profondamente rattristati e addolorati nell'annunciare la scomparsa di Kyle Busch, due volte campione della Cup Series e uno dei piloti più grandi e agguerriti del nostro sport", ha dichiarato la Nascar in un comunicato pubblicato sui social.