Tragedia nel mondo dei motori: è morto a 41 anni Kyle Busch, leggenda della Nascar

22 Mag 2026 - 08:22
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Tragedia nel mondo dei motori. È morto improvvisamente all'età di 41 anni Kyle Busch, leggenda della Nascar. L'americano, due volte campione della Cup Series e grande talento, si è spento dopo una lunga malattia. Busch, in pista fino a pochi giorni fa, era stato ricoverato in ospedale questa settimana e non si è più ripreso. "Siamo profondamente rattristati e addolorati nell'annunciare la scomparsa di Kyle Busch, due volte campione della Cup Series e uno dei piloti più grandi e agguerriti del nostro sport", ha dichiarato la Nascar in un comunicato pubblicato sui social.

Soprannominato 'Rowdy', aveva conquistato 234 vittorie complessive nelle tre serie nazionali Nascar (Cup Series, O’Reilly Series e Truck Series), record assoluto per un pilota. Busch lascia la moglie, Samantha, il figlio undicenne, Brexton, giovane e promettente pilota e la figlia di quattro anni, Lennix.

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