Un'auto su dieci in Europa è cinese

I costruttori cinesi sfiorano il 10% del mercato europeo. La partita si gioca su elettrificazione, prezzi e velocità industriale

di Tommaso Marcoli
30 Gen 2026 - 10:21
Nel mese di dicembre quasi un’auto nuova su dieci venduta in Europa è stata prodotta da un costruttore cinese. È il dato più alto mai registrato e, come emerge dalle elaborazioni della società di analisi Dataforce, rappresenta il punto di arrivo di un 2025 cresciuto a ritmo sostenuto. Non si tratta più di un fenomeno marginale e la presenza cinese è ormai strutturale e si concentra dove il mercato sta davvero crescendo, cioè sulle vetture elettrificate.
I numeri della svolta
Sempre secondo Dataforce, a dicembre i brand cinesi hanno raggiunto il 9,5% del mercato complessivo europeo, superando su base trimestrale persino i costruttori sudcoreani. La spinta arriva soprattutto da elettriche e ibride plug-in: nel solo comparto “alla spina” la quota cinese ha toccato il 16% a fine anno, mentre sull’intero 2025 si attesta intorno all’11%, più del doppio rispetto al 2024. Un risultato costruito grazie a un vantaggio competitivo sulle batterie e a un’offerta aggressiva in mercati come Spagna, Italia, Grecia e Regno Unito, dove – come sottolineano gli analisti Dataforce – la scelta del brand è più flessibile.
La pressione sull’industria europea
La lettura dei dati mette sotto i riflettori la fragilità del sistema europeo. L’auto resta un pilastro industriale, ma la crescita del mercato viene intercettata sempre più spesso da nuovi attori. Dataforce evidenzia come i costruttori cinesi abbiano già superato quelli statunitensi nel 2025 e lasciato indietro anche i sudcoreani nell’ultimo trimestre dell’anno. Tra investimenti locali, joint venture e un export sempre più spinto, la concorrenza è destinata ad aumentare. La sfida per l’Europa è strategica.

