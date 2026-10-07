Strategie

Ufficiale: Porsche annuncia una nuova supercar

Si collocherà al di sopra della 911 e prenderà il posto della 918 Spyder

di Redazione Drive Up
07 Ott 2026 - 08:55
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© Ufficio Stampa

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Alla fine Porsche farà davvero una supercar a motore posteriore centrale. La conferma arriva dalla presentazione del nuovo piano industriale, in occasione del Capital Markets Day. L'obiettivo è quello di ritornare a fare vetture sportive che sappiano emozionare, senza rinunciare ai motori a combustione. Il tutto guadagnandoci.
Sopra la 911
La nuova super sportiva per ora è stata annunciata con il nome provvisorio di "Mission S". Non si sa molto altro, se non che Porsche intende sviluppare una piattaforma su misura per applicazioni al di sopra dell'icona 911. Speculazioni parlano della possibile introduzione di un motore boxer a 8 cilindri, testato per oltre un anno, tempo fa, su un prototipo basato sulla Cayman da 750 CV. Se così fosse, probabilmente sarà ibrido e avrà un prezzo di listino attorno ai 500 mila euro.
Focus sulle sportive
Il futuro a medio termine di Porsche si concentrerà prevalentemente sui segmenti ad alta redditività. Nel 2028 sarà lanciato sul mercato un nuovo SUV di segmento B con motori benzina ibridi e l'azienda sta valutando di produrre un modello più grande dalla Cayenne. Entro il 2030, la casa di Zuffenhausen s'impegna a lanciare almeno un modello speciale di 911 ogni anno e di sestuplicare, nel breve termine, le vendite del suo programma di personalizzazione Sonderwunsch.
 

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