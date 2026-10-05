Porsche non è contro le elettriche, ma la Macan benzina...

L'amministratore delegato di Porsche è una delle posizioni attualmente meno invidiate di tutta Europa. Michael Leiters si è trovato a gestire un'azienda passata da cassaforte per i conti del gruppo Volkswagen, a causa di una svalutazione finanziaria valutata attorno ai 6 miliardi di euro. Una situazione scomoda da affrontare senza ipocrisia: le auto elettriche, da sole, non bastano.

Servono i motori termici

Questo non significa che Porsche intenda abbandonare i piani di elettrificazione: è una strategia di recupero, non una resa. In sintesi, questa la visione che l'AD della casa di Stoccarda intende adottare, rivalutando alcune scelte. Una su tutte: la Macan tornerà a essere a benzina. Leiters ha pianificato il lancio sul mercato entro il 2028 come alternativa alla versione con batteria. L'obiettivo è quello di offrire al cliente la doppia possibilità di scelta, senza obbligarlo a preferire una tecnologia a discapito dell'altra.

911 mai elettrica

"Dobbiamo recuperare la nostra strategia sul motore a benzina. Una volta tornata la Macan termica, avremo un'offerta molto più equilibrata", ha dichiarato il manager al Financial Times. L'offerta di motori a benzina dev'essere rivalutata a fronte di una domanda che, nel mercato di lusso, ne chiede ancora elevati volumi. Tant'è che la 911 non sarà mai elettrica: per lei il futuro continuerà a essere il motore boxer. Gli appassionati stiano tranquilli: ripensamenti, a questo proposito, non ce ne saranno.