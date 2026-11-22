Nella competizione riservata agli uomini, che avrebbe dovuto vedere la partecipazione di Yeman Crippa, che ha rinunciato poche ore prima della partenza per i postumi della Maratona di New York di sole tre settimane prima, successo dell'eritreo Saymon Amanuel in 23'28, con il primo degli italiani Luca Alfieri sesto in 24'23, seguito da Mauro Dallapiccola ottavo in 24'37 e da Abderrazzak Gasmi nono in 24'56.