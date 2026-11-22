Likina Amebaw domina la Cinque Mulini di Cross
La fenomenale atleta etiope onora la sua partecipazione al meglio. L'eritreo Amanuel vittorioso nella prova maschile. Arnoldo terza tra le donne e Alfieri sesto tra gli uominidi Redazione Sprintnews
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Likina Amebaw ha vinto la prova femminile della 94esima edizione della Cinque Mulini di Cross, svoltasi come sempre a San Vittore Olona in provincia di Milano, al termine di una prova dominata senza alcun problema nel tempo di 19'54, a conferma del suo ruolo di assoluta favorita in una stagione che l'ha vista, tra l'altro, vincitrice del titolo mondiale sui 5 km in strada a Copenaghen e degli Ultimate Championship sui 5.000 metri a Budapest.
Nella gara buona prestazione delle atlete italiane presenti, con in particolare Lucia Arnoldo piazzatasi terza in 20'58, seguita da Federica Zanne quarta in 21'03, Micol Majori quinta in 21'04, Elvanie Nimbona sesta in 21'19 e Giulia Zanne settima in 21'23
Nella competizione riservata agli uomini, che avrebbe dovuto vedere la partecipazione di Yeman Crippa, che ha rinunciato poche ore prima della partenza per i postumi della Maratona di New York di sole tre settimane prima, successo dell'eritreo Saymon Amanuel in 23'28, con il primo degli italiani Luca Alfieri sesto in 24'23, seguito da Mauro Dallapiccola ottavo in 24'37 e da Abderrazzak Gasmi nono in 24'56.