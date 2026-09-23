Porsche ha in mente una supercar a 8 cilindri

Nessuno ha la storia e il fascino di un modello senza tempo come la 911. Eppure, Porsche non è solo la sua icona: la Carrera GT ha presentato il motore V10 con il suono migliore di sempre, mentre la 918 Spyder ha traghettato il marchio nella dimensione delle hypercar ibride. Sono passati più di dieci anni dall'ultima volta, l’avvio di un nuovo piano di lavoro, però, lascia ben sperare.

Addio ibrido?

S1, questo il nome ipotetico della nuova supercar. Un modello totalmente indipendente, che dovrebbe presentare soluzioni tecniche inedite per una Porsche stradale di serie. A partire dal motore boxer biturbo a 8 cilindri. Non una novità assoluta per la casa automobilistica tedesca che già qualche anno fa aveva testato per oltre un anno un prototipo basato sulla Cayman, dotato di un 5.0 V8 boxer biturbo da 750 CV. L’ennesimo progetto rimasto solo sui piani della sperimentazione, e mai presentato concretamente.

Cambio di passo

Porsche sembra voler fare sul serio ma nome, prezzo e caratteristiche tecniche della possibile nuova vettura non sono ancora stati confermati dalla casa di Zuffenhausen. Eppure, già si parla di un prezzo di partenza di 500.000 euro, un modello che dunque dovrebbe appartenere a una categoria differente rispetto a tutta la gamma 911. Un’auto esclusiva che forse potrebbe essere annunciata il 7 ottobre durante l’appuntamento del Capital Markets Day, in cui Porsche dovrebbe svelare indicazioni sul futuro.