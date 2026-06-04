Tra qualche giorno finisce lo "sconto" per benzina e diesel

Giunti a questo punto, sembra improbabile un rinnovo dello sconto sulle accise dei carburanti. La misura proposta dal Governo in queste settimane per - cercare di - ridurre l'aumento incontrollato dei prezzi di benzina e diesel, giungerà al termine entro qualche giorno. Gli automobilisti si preparino: fare rifornimento alla propria automobile costerà di più.

Nuove norme

Il rinnovo non è da escludere a priori. Una sua proroga resta ancora possibile, sebbene ogni giorno che passa la allontani sempre di più. D'altronde i vincoli di bilancio non sembrano poter lasciare ulteriore spazio di manovra in questo senso, e da Bruxelles arriva la richiesta di trovare soluzioni alternative. La riduzione delle accise è considerata - dai vertici europei - socialmente ed economicamente inefficiente. L'UE ha però concesso all'Italia una maggiore flessibilità contro il caro energia.

Cosa cambia

Palazzo Chigi potrà dunque sviluppare e applicare una strategia differente per combattere l'aumento dei prezzi. Il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin ha dichiarato che "Una valutazione va fatta verso il 5 giugno, per decidere come intervenire". Tra le ipotesi, sembra farsi strada l'idea di un voucher di 100 euro erogato ai titolari della Carta Dedicata a Te con ISEE inferiore ai 15 mila euro.