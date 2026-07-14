Strategie

Mercedes non produrrà la nuova Classe G in Germania

La versione compatta, prevista nel 2027, dell'iconico fuoristrada è stata assegnata alla fabbrica di Kecskemét, in Ungheria

di Redazione Drive Up
14 Lug 2026 - 10:58
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Sebbene le difficoltà tra Cina, Europa e USA persistano, Mercedes non rinuncia alle novità. Pianificata di anni e attesa nel 2027, la versione compatta della Classe G sarà costruita presso lo stabilimento ungherese di Kecskemét. Una sorpresa, considerando il valore - anche simbolico - che questo modello porta con sé, non vederla assegnata a una delle fabbriche tedesche.
Costa troppo
La scelta di produrre una nuova automobile in Europa dell'Est è una questione di convenienza e opportunità. Ovviamente, la fabbrica in Ungheria ha spese di gestione nettamente inferiore rispetto a una in Germania. Secondo il Direttore finanziario della Stella di Stoccarda, Harald Wilhelm, i costi di produzione sono inferiore del 70% nei confronti di un impianto tedesco. Una differenza enorme, che in un periodo di grande crisi e incertezza può decisamente fare la differenza.
Nuovo impianto
Kecskemét è comunque una delle fabbriche più recenti di Mercedes. Inaugurata nel 2012, è stata già soggetta a interventi di ammodernamento, l'ultimo è costato circa 1 miliardo di euro. Allo stato attuale, l'impianto è in grado di produrre sulla stessa linea sia automobili elettriche, sia con motore termico. Una flessibilità produttiva che si accompagna con una profonda digitalizzazione e una produzione di energia sostenibile: tutt'attorno sorge un parco fotovoltaico di 240.000 metri quadrati.

Ti potrebbe interessare

videovideo
mercedes
mercedes classe g
germania

Ultimi video

15:35
La puntata del 8 luglio #DriveUp

La puntata del 8 luglio #DriveUp

26:09
Puntata Summer Edition dell'11 luglio #DriveUp

Puntata Summer Edition dell'11 luglio #DriveUp

01:33
Gli ADAS sulle auto

Gli ADAS sulle auto

01:49
Kia Seltos

Kia Seltos

02:10
GWM Ora 5

GWM Ora 5

01:59
Jeep Avenger 4xe

Jeep Avenger 4xe

01:29
WEC 6 Ore di San Paolo

WEC 6 Ore di San Paolo

02:04
Fiat 600 Turbo 100

Fiat 600 Turbo 100

02:21
KGM Rexton Sports XL

KGM Rexton Sports XL

01:29
Campionato Italiano Rally

Daprà vince il Rally di Roma Capitale

01:58
DS N°7 si presenta agli Open d'Italia di Golf, tanto spazio a bordo e comfort

DS N°7 si presenta agli Open d'Italia di Golf, tanto spazio a bordo e comfort

02:06
Nuova Skoda Peaq, estetica minimalista ed efficienza aerodinamica

Nuova Skoda Peaq, estetica minimalista ed efficienza aerodinamica

02:28
Fiat 500 Hybrid Cabrio Dolcevita, l'unione tra design e tecnologia smart

Fiat 500 Hybrid Cabrio Dolcevita, l'unione tra design e tecnologia smart

02:30
Lamborghini Urus SE Performante, un trionfo di carbonio

Lamborghini Urus SE Performante, un trionfo di carbonio

03:09
Zeekr 7GT, una vettura che punto su lusso e tecnologia

Zeekr 7GT, una vettura che punto su lusso e tecnologia

15:35
La puntata del 8 luglio #DriveUp

La puntata del 8 luglio #DriveUp

I più visti di Drive Up

Dimarco e Zielinski, passione rossa: ritorno all'Inter in Ferrari

La Cina fa affondare l'auto europea

Autovelox, cambia tutto: 1 su 5 sarà spento

Ferrari 849 Testarossa

Ferrari 849 Testarossa

L'industria tedesca dell'auto è salva (per ora)

Da Nord a Sud: un viaggio italiano

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
11:35
Spagna, Yamal e il fratellino 'star': "Allo stadio fa quello che fa a casa"
11:35
Tennis, Buonfiglio: "Sinner fenomeno, ci ha resi orgogliosi"
11:34
Tennis, Abodi: "Sinner straordinario, ho riletto la felicità nei suoi occhi"
11:29
Inchiesta ultras, l'ex capo curva Lucci "creò un business di droga da 7 milioni in pandemia"
11:24
Roy Keane contro Haaland padre, 25 anni dopo: "Non ricorda la partita tra Norvegia e Inghilterra, era ubriaco"