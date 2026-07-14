Mercedes non produrrà la nuova Classe G in Germania

Sebbene le difficoltà tra Cina, Europa e USA persistano, Mercedes non rinuncia alle novità. Pianificata di anni e attesa nel 2027, la versione compatta della Classe G sarà costruita presso lo stabilimento ungherese di Kecskemét. Una sorpresa, considerando il valore - anche simbolico - che questo modello porta con sé, non vederla assegnata a una delle fabbriche tedesche.

Costa troppo

La scelta di produrre una nuova automobile in Europa dell'Est è una questione di convenienza e opportunità. Ovviamente, la fabbrica in Ungheria ha spese di gestione nettamente inferiore rispetto a una in Germania. Secondo il Direttore finanziario della Stella di Stoccarda, Harald Wilhelm, i costi di produzione sono inferiore del 70% nei confronti di un impianto tedesco. Una differenza enorme, che in un periodo di grande crisi e incertezza può decisamente fare la differenza.

Nuovo impianto

Kecskemét è comunque una delle fabbriche più recenti di Mercedes. Inaugurata nel 2012, è stata già soggetta a interventi di ammodernamento, l'ultimo è costato circa 1 miliardo di euro. Allo stato attuale, l'impianto è in grado di produrre sulla stessa linea sia automobili elettriche, sia con motore termico. Una flessibilità produttiva che si accompagna con una profonda digitalizzazione e una produzione di energia sostenibile: tutt'attorno sorge un parco fotovoltaico di 240.000 metri quadrati.