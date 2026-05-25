Record

500 chilometri senza poter fare benzina

La Tablelands Highway mette alla prova i viaggiatori con centinaia di chilometri senza rifornimenti nel cuore del deserto

di Redazione Drive Up
25 Mag 2026 - 07:14
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© instagram

© instagram

La Tablelands Highway è una striscia di asfalto attraversa le sterminate pianure del Barkly Tableland, nel cuore più remoto del Territorio del Nord in Australia, collegando la Barkly Highway alla Carpentaria Highway. Costruita negli anni Sessanta con un obiettivo prettamente logistico — agevolare il trasporto del bestiame dai giganteschi allevamenti dell'interno verso i mercati costieri —, la strada è diventata nel tempo un vero e proprio simbolo dei viaggi estremi nell'Outback più profondo.
Isolata
A caratterizzare il percorso sono le distanze oceaniche e una quasi totale assenza di stazioni di servizio o punti di ristoro. Chi decide di avventurarsi lungo la Tablelands Highway deve fare i conti con un paesaggio piatto, ipnotico e bruciato dal sole, dove l'orizzonte sembra non cambiare mai per centinaia di chilometri e il traffico è ridotto a pochissimi veicoli al giorno, per lo più i mastodontici "road train" (gli autoarticolati australiani a più rimorchi) che trasportano merci e animali.
Iconica 
Nonostante l'asprezza del territorio, la Tablelands Highway conserva un fascino magnetico per i viaggiatori amanti dell'avventura e dei grandi spazi aperti. Guidare su questo tracciato significa immergersi nella solitudine più totale e sperimentare la vastità geografica dell'entroterra australiano, dove la civiltà moderna scompare per fare spazio alla natura selvaggia. È l'essenza stessa del viaggio on the road inteso come sfida e scoperta, una di quelle rotte dove la destinazione conta meno del percorso necessario per raggiungerla.

Ti potrebbe interessare

videovideo
chilometri
benzina
strada
australia

Ultimi video

01:17
Hamilton e la Ferrari, un sogno che si avvera

Hamilton e la Ferrari, un sogno che si avvera

26:34
Puntata del 23 maggio #DriveUp

Puntata del 23 maggio #DriveUp

01:27
Yamaha TMAX 25th Anniversary

Yamaha TMAX 25th Anniversary

01:58
Hyundai Nexo a idrogeno

Hyundai Nexo a idrogeno

02:15
Nuova Volkswagen T-Roc

Nuova Volkswagen T-Roc

04:58
A bordo di Mazda CX-60

A bordo di Mazda CX-60

01:30
BMW F 450 GS

BMW F 450 GS

01:47
Alfa Romeo e Carabinieri

Alfa Romeo e Carabinieri

02:11
Lamborghini Arena a Imola

Lamborghini Arena a Imola

01:39
Citroën Ë-C3 Urban Range

Citroën Ë-C3 Urban Range

11:14
"Last to Legends"

"Last to Legends"

01:45
Salone Top Marques Monaco 2026

Salone Top Marques Monaco 2026

01:44
Renault Rafale Hyper hybrid E-Tech 4x4

Renault Rafale Hyper hybrid E-Tech 4x4

02:01
Volkswagen ID. Polo e ID. Polo GTI

Volkswagen ID. Polo e ID. Polo GTI

01:57
Nuova Peugeot 408

Nuova Peugeot 408

01:17
Hamilton e la Ferrari, un sogno che si avvera

Hamilton e la Ferrari, un sogno che si avvera

I più visti di Drive Up

Un ragazzo trova un motore V12 in montagna

Rolls-Royce Phantom Centenary

Rolls-Royce Phantom Centenary

Kimi Antonelli: vita da star con Brad Pitt e la nuova Mercedes

La Corvette intrappolata in un centro commerciale

SRV RULLO F1, SUPER KIMI (MUSICATO) 4/5

Kimi Antonelli unico: scopri perché un pilota così non si è mai visto

Corvette E-Ray

Corvette E-Ray

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
07:30
Juve senza Champions, un fallimento che arriva da molto lontano
07:30
Serie A, triste record: miglior italiano a soli 10 gol
07:30
Il pagellone stagionale: Inter e Como top, flop Milan e Juventus
Maya Jama
07:30
Ruben Dias torna single: è finita con Maya
07:14
500 chilometri senza poter fare benzina