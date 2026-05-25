500 chilometri senza poter fare benzina

La Tablelands Highway è una striscia di asfalto attraversa le sterminate pianure del Barkly Tableland, nel cuore più remoto del Territorio del Nord in Australia, collegando la Barkly Highway alla Carpentaria Highway. Costruita negli anni Sessanta con un obiettivo prettamente logistico — agevolare il trasporto del bestiame dai giganteschi allevamenti dell'interno verso i mercati costieri —, la strada è diventata nel tempo un vero e proprio simbolo dei viaggi estremi nell'Outback più profondo.

Isolata

A caratterizzare il percorso sono le distanze oceaniche e una quasi totale assenza di stazioni di servizio o punti di ristoro. Chi decide di avventurarsi lungo la Tablelands Highway deve fare i conti con un paesaggio piatto, ipnotico e bruciato dal sole, dove l'orizzonte sembra non cambiare mai per centinaia di chilometri e il traffico è ridotto a pochissimi veicoli al giorno, per lo più i mastodontici "road train" (gli autoarticolati australiani a più rimorchi) che trasportano merci e animali.

Iconica

Nonostante l'asprezza del territorio, la Tablelands Highway conserva un fascino magnetico per i viaggiatori amanti dell'avventura e dei grandi spazi aperti. Guidare su questo tracciato significa immergersi nella solitudine più totale e sperimentare la vastità geografica dell'entroterra australiano, dove la civiltà moderna scompare per fare spazio alla natura selvaggia. È l'essenza stessa del viaggio on the road inteso come sfida e scoperta, una di quelle rotte dove la destinazione conta meno del percorso necessario per raggiungerla.