Motorsport

Toyota rinnova l'impegno nel campionato italiano Rally

Per il 2026, Toyota Gazoo Racing Italy rinnova l’impegno nel Campionato Italiano Assoluto Rally

di Redazione Drive Up
26 Mar 2026 - 15:43
© Ufficio Stampa

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Toyota Motor Italia ha ufficializzato la propria programmazione sportiva per il 2026, confermando l'impegno totale del team Toyota Gazoo Racing Italy nel Campionato Italiano Assoluto Rally. La strategia per questa stagione punta a consolidare il marchio nel panorama rallistico nazionale attraverso l'impiego di tre vetture ufficiali gommate Pirelli, bilanciando sapientemente l'esperienza dei veterani con l'entusiasmo delle nuove leve.
Rally Italia
Simone Campedelli, affiancato da Tania Canton sulla GR Yaris Rally2, sarà il punto di riferimento per la scalata alla classifica assoluta, mentre sulla seconda vettura gemella farà il suo esordio ufficiale Benjamin Boulenc. Vincitore della GR Yaris Rally Cup 2025, Boulenc prosegue il suo percorso di crescita insieme alla copilota Chloé Barozzi, puntando sia all'assoluta che al Campionato Promozione. A completare lo schieramento sarà Maira Zanotti, in coppia con Flavio Zanella su GR Yaris R1T 4x4, pronta a dare battaglia nella Coppa ACI Sport femminile.
Pronti via
L'azione inizierà ufficialmente questo weekend, il 28 e 29 marzo, con il Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, che si snoderà su due giornate e nove prove speciali, inclusa l'attesissima Power Stage finale. Oltre alla squadra ufficiale, Toyota porta avanti per il sesto anno consecutivo il proprio monomarca e rinnova la storica partnership con Mapei, che per il terzo anno di fila sarà il main sponsor presente su tutte le livree in gara.

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