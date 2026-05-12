Presidenza Figc, Malagò scioglie le riserve: "Domani deposito la mia candidatura"

"Lo avevo detto e sono stato di parola, per rispetto istituzionale della presidente Cio Coventry che era qui a Roma e delle componenti ho sempre ribadito che avrei sciolto le riserve subito dopo. Confermo che domani mattina depositerò in Federcalcio la mia candidatura alla presidenza". Così Giovanni Malagò annuncia la sua candidatura in vista delle prossime elezioni della Figc. Sostenuto da Serie A, Assocalciatori e Associazione Allenatori, Malagò ha incassato oggi anche l'appoggio della Lega Serie B: "La LNPB comunica il completamento del percorso intrapreso nelle scorse settimane sul tema dell'Assemblea Elettiva Federale del prossimo 22 giugno, incentrato sul metodo e sui contenuti, concretizzatosi con la stesura di un documento programmatico. L'esito della consultazione che il Presidente Paolo Bedin ha svolto in questi giorni con le singole società, a valle dell'incontro tenutosi la scorsa settimana in FIGC con i potenziali candidati, ha registrato un deciso orientamento sulla figura di Giovanni Malagò, sul quale quindi si intende convergere", recita la nota della Lega Serie B in una nota. "Si entrerà ora, all'avvenuta formalizzazione della candidatura, nell'analisi del relativo programma elettorale".