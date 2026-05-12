L'ANNUNCIO

Presidenza Figc, Malagò scioglie le riserve: "Domani deposito la mia candidatura"

L'ex presidente del Coni ottiene anche l'appoggio della Lega Serie B: "Convergiamo su di lui"

12 Mag 2026 - 21:19
videovideo

"Lo avevo detto e sono stato di parola, per rispetto istituzionale della presidente Cio Coventry che era qui a Roma e delle componenti ho sempre ribadito che avrei sciolto le riserve subito dopo. Confermo che domani mattina depositerò in Federcalcio la mia candidatura alla presidenza". Così Giovanni Malagò annuncia la sua candidatura in vista delle prossime elezioni della Figc. Sostenuto da Serie A, Assocalciatori e Associazione Allenatori, Malagò ha incassato oggi anche l'appoggio della Lega Serie B: "La LNPB comunica il completamento del percorso intrapreso nelle scorse settimane sul tema dell'Assemblea Elettiva Federale del prossimo 22 giugno, incentrato sul metodo e sui contenuti, concretizzatosi con la stesura di un documento programmatico. L'esito della consultazione che il Presidente Paolo Bedin ha svolto in questi giorni con le singole società, a valle dell'incontro tenutosi la scorsa settimana in FIGC con i potenziali candidati, ha registrato un deciso orientamento sulla figura di Giovanni Malagò, sul quale quindi si intende convergere", recita la nota della Lega Serie B in una nota. "Si entrerà ora, all'avvenuta formalizzazione della candidatura, nell'analisi del relativo programma elettorale".

Leggi anche

Il sorpasso di Malagò: calciatori e allenatori si uniscono a Serie A e B. "È l'uomo giusto"

figc
giovanni malago

Ultimi video

02:20
Sarri: "In campionato una prestazione del c***o, in finale sarà diverso"

Sarri: "In campionato una prestazione del c***o, in finale sarà diverso"

20:14
Lazio-Inter, la conferenza stampa di Sarri e Zaccagni

Lazio-Inter, la conferenza stampa di Sarri e Zaccagni

15:09
Lazio-Inter, la conferenza stampa di Chivu e Lautaro Martinez

Lazio-Inter, la conferenza stampa di Chivu e Lautaro Martinez

01:15
Chivu: "L'Inter è un gruppo di persone vere. Io ho cercato di trasmettere una cosa"

Chivu: "L'Inter è un gruppo di persone vere. Io ho cercato di trasmettere una cosa"

02:08
Chivu: "Ci siamo meritati tutto. Vincere per me stesso? Non mi frega un tubo!"

Chivu: "Ci siamo meritati tutto. Vincere per me stesso? Non mi frega un tubo!"

02:07
Chivu: "Vi spiego come si è rialzata l'Inter dopo l'anno scorso. Thuram sta bene"

Chivu: "Vi spiego come si è rialzata l'Inter dopo l'anno scorso. Thuram sta bene"

01:35
Lautaro: "Chivu è davvero forte, ecco cos'ha insegnato alla squadra"

Lautaro: "Chivu è davvero forte, ecco cos'ha insegnato alla squadra"

01:31
Lautaro: "Abbiamo tanta fame di vincere, siamo pronti a tutto"

Lautaro: "Abbiamo tanta fame di vincere, siamo pronti a tutto"

02:12
Zaccagni: "Pur di vincere, mi taglierei un dito. Sarri? Di sicuro non rinuncerebbe alle sigarette..."

Zaccagni: "Pur di vincere, mi taglierei un dito. Sarri? Di sicuro non rinuncerebbe alle sigarette..."

01:52
Zaccagni: "Ecco cosa ci ha detto Sarri. E ora prendiamoci la Coppa"

Zaccagni: "Ecco cosa ci ha detto Sarri. E ora prendiamoci la Coppa"

03:13
Lautaro in esclusiva: "Aspettiamo questo trofeo da tre anni. Ora mi sento alla grande"

Lautaro in esclusiva: "Aspettiamo questo trofeo da tre anni. Ora mi sento alla grande"

01:40
Chivu in esclusiva: "Un titolo è arrivato, ora vogliamo il secondo. Ecco chi sarà out"

Chivu in esclusiva: "Un titolo è arrivato, ora vogliamo il secondo. Ecco chi sarà out"

01:07
Sarri: "La presenza dei tifosi vale tanto. Pedro? Specialista di queste partite"

Sarri: "La presenza dei tifosi vale tanto. Pedro? Specialista di queste partite"

00:18
Sarri "esplode": "Fatemi fumare, è stato bruttissimo…"

Sarri "esplode": "Fatemi fumare, è stato bruttissimo…"

02:25
Sarri: "Crediamoci alla follia! Voglio la Coppa, anche per cancellare un mio grande rimpianto"

Sarri: "Crediamoci alla follia! Voglio la Coppa, anche per cancellare un mio grande rimpianto"

02:20
Sarri: "In campionato una prestazione del c***o, in finale sarà diverso"

Sarri: "In campionato una prestazione del c***o, in finale sarà diverso"

I più visti di Calcio

MCH PULLMAN REAL MADRID VETRO SPACCATO PRE BARCELLONA 10/05 MCH

Disintegrato il pullman del Real Madrid: il video da dentro fa paura

MCH PULLMAN REAL MADRID 10/5 MCH

Real, clima teso: le prime immagini di Tchouameni dopo la rissa con Valverde

Milan, settimana decisiva

Milan, settimana decisiva

Napoli-Bologna 2-3: gli highlights

Napoli-Bologna 2-3: gli highlights

Trevisani: "Crollo Milan, non c'è un'idea di gioco"

Trevisani: "Crollo Milan, non c'è un'idea di gioco"

Il Clasico su Mediaset

Il Clasico su Mediaset

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:21
Figc, Lega serie B: "Convergiamo su Malagò"
20:47
Figc, Malagò scioglie le riserve: "Domani deposito la mia candidatura"
19:56
Derby di Roma, la Lega Serie A alla Questura: "Revocare rinvio Derby o faremo ricorso"
18:59
Lazio, Zaccagni: "Meritiamo di vincere la Coppa, rinuncerei a un dito"
18:13
Serie A: 13 squalificati, tutti per una giornata