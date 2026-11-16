Indiscrezioni

Toyota pensa a una sportiva compatta economica

Il concept S-FR di una decina di anni fa potrebbe finalmente entrare in produzione

di Redazione Drive Up
16 Nov 2026 - 08:06
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© Ufficio Stampa

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Da diversi anni Toyota è impegnata nel costruirsi una seconda reputazione. I programmi sportivi si sono rivelati un successo e la gamma GR trasferisce le competenze acquisite nel motorsport sulle automobili di serie. Dopo l'entusiasmo suscitato dalle GR Yaris, GR86 e GR GT, il marchio giapponese intende ora rivolgersi a un pubblico ancora più ampio di appassionati.
Piccola ed economica
Nel 2015 Toyota presentò al Tokyo Motor Show il prototipo di una vettura sportiva compatta, leggera ed economica, insomma: una rivale della MX-5. Sebbene l'interesse raccolto non fosse trascurabile, dal Giappone non arrivò mai il via libera per l'entrata in produzione. Si chiamava S-FR e il progetto potrebbe ora trovare una nuova vita come kei-car con trazione posteriore sviluppata in collaborazione con Daihatsu.
Già esperienza
Ve la ricordate la Copen? Ecco: il marchio giapponese ha presentato nel 2025 la sua idea per una nuova generazione. Partendo da questo modello, Toyota potrebbe decidere di mettere in produzione una sportivetta con motore 660 di cilindrata, turbo tre cilindri da 64 CV di potenza massima. Una scheda tecnica che, se non accende gli entusiasmi, deve essere letta come ricerca del massimo piacere e coinvolgimento di guida. In Mazda ne sanno già qualcosa, e la formula funziona da quasi 40 anni.

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