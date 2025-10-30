Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
Nuove tecnologie

La batteria a stato solido di Toyota debutta nel 2027

Questa tecnologia promette autonomia record e prestazioni, in termini di tempi di ricarica, molto elevate. Toyota ne parla di anni, nel 2027 potremmo vedere le prime, concrete applicazioni

di Redazione Drive Up
30 Ott 2025 - 10:12
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Per Toyota, il futuro dell’elettrico passa dallo sviluppo delle batterie allo stato solido. Non è solo una promessa tecnologica, ma la scommessa su ciò che potrebbe cambiare davvero la natura delle automobili del futuro, rendendo i pacchi batteria più leggeri, più compatti e nettamente più performanti rispetto agli attuali agli ioni di litio. L’idea di fondo è quella di sostituire l’elettrolita liquido con un materiale solido. Il risultato è una densità energetica superiore, che permette di percorrere molta più strada senza ingrandire la batteria. Una caratteristica che, se confermata, potrebbe finalmente abbassare l’altezza e il peso degli EV, oggi due grandi limiti nella progettazione.
Pronta tra 2 anni
Toyota ha annunciato i primi piani industriali quasi dieci anni fa, ma oggi la tecnologia non è più confinata nei centri ricerca. A Tokyo, il presidente del Carbon Neutral Engineering Development Centre, Keiji Kaita, ha confermato che il marchio è "perfettamente in linea con il programma": la prima Toyota con celle allo stato solido arriverà nel 2027 o, al più tardi, nel 2028. La Casa guarda anche ai veicoli commerciali, dove la maggiore potenza disponibile potrebbe rivelarsi decisiva.
Più di 1.000 km di autonomia
Le prestazioni attese parlano di un'autonomia fino a 1.200 chilometri, potenza doppia rispetto alle batterie odierne e una durata dichiarata quattro volte superiore. In altre parole, un diverso modo di intendere l’elettrico. "Alta potenza, grande autonomia, ingombri ridotti: sono queste le qualità che definiscono le batterie all-solid-state", ha sintetizzato Kaita. E saranno anche le qualità del primo modello che le utilizzerà. È facile immaginare che il debutto avvenga con un’auto d’immagine. I riflettori puntano sulla futura supercar Lexus, erede spirituale della LFA e gemella elettrica della sportiva Toyota GR a V8. Una silhouette rasoterra e prestazioni estreme sarebbero lo scenario ideale per una tecnologia che punta a stupire.
Più sostenibile
Una batteria che dura quattro volte di più, teoricamente, riduce del 75% l’impatto di produzione per chilometro percorso lungo il suo intero ciclo vita. Allungare la vita delle batterie è un elemento fondamentale per raggiungere l’obiettivo di tagliare la CO₂ anche nei processi industriali legati ai materiali. Sul fronte della piattaforma, Toyota assicura che l’integrazione tecnica sarebbe possibile anche sui modelli già esistenti, offrendo la stessa autonomia in metà dello spazio. In realtà, le batterie allo stato solido nasceranno per architetture dedicate. Per le auto più tradizionali, si lavora intanto a nuove batterie agli ioni di litio più basse e sottili, utili per guadagnare centimetri in abitacolo e nei tetti. Il prototipo che porta questa filosofia si chiama Corolla Concept, un assaggio di come Toyota immagina i propri modelli elettrici nei prossimi anni.

Ti potrebbe interessare

toyota
lexus
batterie
japan mobility show
salone auto tokyo
batterie a stato solido
batterie stato solido toyota
nuove batterie stato solido

Ultimi video

03:36
Opel Frontera

Opel Frontera

01:26
MASERATI CARABINIERI SRV

La MCPura si arruola nei Carabinieri

01:21
PILLS SRV MICHELIN ( IB) SRV

Le novità all-season di Michelin

01:11
intervista meda eicma SRV

Meda: "L'Eicma è passione, ecco perché"

01:31
intervista magni eicma SRV

Magri: "Tanti giovani all'Eicma, che orgoglio"

04:07
intervista coletta per sito SRV

Coletta: "Attacchiamo, ma non sbagliamo"

03:05
intervista ye SRV

Ye: "Titolo piloti? Tutto è possibile..."

02:49
intervista giovinazzi SRV

Giovinazzi: "C'è tensione, ma è bello così"

02:03
intervista pierguidi SRV

Pier Guidi: "Preparati al meglio per il Bahrain"

01:36
intervista fuoco SRV

Fuoco: "Feeling positivo verso il Bahrain"

01:58
La prova della Ferrari 296 Speciale

La prova della Ferrari 296 Speciale

26:35
Puntata del 25 ottobre

Puntata del 25 ottobre

02:02
Ringo's Garage: Bovensiepen Zagato

Ringo's Garage: Bovensiepen Zagato

02:28
Gare da Film: Need for speed

Gare da Film: Need for speed

03:16
Viaggio nel deserto con Audi SQ6 Sportback e-tron

Viaggio nel deserto con Audi SQ6 Sportback e-tron

03:36
Opel Frontera

Opel Frontera

I più visti di Drive Up

Ferrari F76: la supercar che esiste solo nel mondo digitale

La prova della Ferrari 296 Speciale

La prova della Ferrari 296 Speciale

La nuova Toyota Corolla è irriconoscibile

Una Pagani da 12 milioni di euro è stata sequestrata a Milano

Toyota RAV4, ecco com'è la sesta generazione

La Fiat Panda 4X4 si mette i jeans: un'icona sempre alla moda

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
11:05
Barcellona, Etta Eyong nel mirino
11:04
Palermo, la quarta maglia per i 125 anni del club arriva dal passato
11:03
Allegri fa la conta degli infortuni: Leao prova a stringere i denti per esserci contro la Roma
11:03
Coppa Libertadores, Flamengo elimina Racing e vola in finale
10:56
Juve, Spalletti è arrivato alla Continassa