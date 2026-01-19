La Ferrari più strana di sempre

Unica

Nel 1993 al Salone di Francoforte, Bernd Michalak Design Studio presenta al mondo la sua creazione: Ferrari Conciso. Costruita sulla base di una 328 GTS, di cui restano soltanto il motore e le componenti meccaniche che le permettono di muoversi. Per il resto è irriconoscibile: il parabrezza è stata rimosso, le carreggiate allargate, i fari anteriori sostituiti e nuove prese NACA aggiunte al posteriore. Tutte queste modifiche hanno permesso all'auto di risparmiare il 30% del peso originario e la massa si attesta sotto la tonnellata.

Veloce

Una "dieta" che le ha permesso di migliorare sensibilmente le sue prestazioni: accelerazione da 0 a 100 km/h in 5 secondi e velocità massima di 278 km/h. Questo sebbene il motore 3.2 litri V8 da 266 CV non abbia ricevuto modifiche per l'incremento di potenza. Questa sarebbe dovuta essere la prima di una produzione limitata. Restò l'unica. Lo studio che la progettò si poté "consolare" nel 1994 con la vittoria del premio "Eurosign Design Awards". Oggi è nel garage di un collezionista belga che, entusiasta, la guida come una vera Ferrari.