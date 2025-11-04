Dopo un settembre incoraggiante, il mercato europeo torna a voltare le spalle a Tesla. Ottobre segna un brusco raffreddamento per il marchio di Elon Musk, colpito soprattutto nei Paesi simbolo della mobilità elettrica: in Danimarca le consegne crollano dell’86%, in Svezia dell’88%, in Norvegia del 50%. Anche più a sud la situazione non migliora: -48% nei Paesi Bassi, -59% in Portogallo, -31% in Spagna e -47% in Italia, dove vengono immatricolate appena 256 vetture. Fa eccezione la Francia, ma il lieve +2,4% mensile non basta a compensare un anno ancora in forte ritardo.

Tanta concorrenza

L’entusiasmo generato a settembre dal restyling dei modelli più popolari si è dissolto in fretta e l’offerta concorrente oggi è molto più ampia e agguerrita, con i brand cinesi (BYD su tutti) che avanzano in modo deciso, triplicando le vendite su base annua in Europa. Tesla paga inoltre una debolezza di fondo: nei primi nove mesi del 2025 ha perso il 28,5% nel continente, mentre l’elettrico nel suo complesso è cresciuto del 25%.

Solida in borsa

Eppure, sui mercati finanziari l’immagine resta più solida con l’ultima trimestrale che ha superato le attese, con circa 495 mila consegne a livello globale e un recupero della quota negli Stati Uniti, favorito dalla corsa al credito fiscale prima della sua scadenza. Un risultato positivo… ma forse solo rimandando il vero problema considerando che la ripartenza europea è ancora tutta da costruire.