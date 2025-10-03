Tesla Model 3 e Model Y: l'aggiornamento migliora l'autonomia (e aggiunge una nuova telecamera)

Telecamera aggiornata e nuove leve delle frecce

Su entrambe le auto debutta una telecamera anteriore rivista, collocata ora in una traversa del paraurti. Secondo la Casa, questa posizione garantisce una visuale più ampia e nitida sul display centrale. Il dispositivo è provvisto di lavaggio a liquido e di un sistema di riscaldamento, così da mantenere sempre pulita e libera da condensa la lente. Parallelamente, fa il suo ingresso una nuova leva per gli indicatori di direzione, ritenuta più pratica e intuitiva dei pulsanti integrati sul volante che avevano sostituito in precedenza le classiche “frecce”.