Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
Auto elettriche

Tesla Model 3 e Model Y: l'aggiornamento migliora l'autonomia (e aggiunge una nuova telecamera)

L'azienda di Elon Musk utilizza nuove batterie con celle ad alta densità per le due best seller

03 Ott 2025 - 12:31
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Tesla aggiorna le due vetture di punta della gamma, Model 3 e Model Y, che ricevono una serie di affinamenti pensati per rendere la guida più pratica e, soprattutto, per aumentare l’autonomia. Da notare che i listini restano invariati.

Telecamera aggiornata e nuove leve delle frecce
Su entrambe le auto debutta una telecamera anteriore rivista, collocata ora in una traversa del paraurti. Secondo la Casa, questa posizione garantisce una visuale più ampia e nitida sul display centrale. Il dispositivo è provvisto di lavaggio a liquido e di un sistema di riscaldamento, così da mantenere sempre pulita e libera da condensa la lente. Parallelamente, fa il suo ingresso una nuova leva per gli indicatori di direzione, ritenuta più pratica e intuitiva dei pulsanti integrati sul volante che avevano sostituito in precedenza le classiche “frecce”.

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Autonomia in crescita
Il passo in avanti più significativo riguarda però gli accumulatori. Su Model 3 e Model Y arrivano batterie con celle a maggiore densità, capaci di incrementare le percorrenze con una ricarica. I valori dichiarati sono i seguenti: Model 3 RWD da 513 a 520 km, Model 3 Long Range RWD da 702 a 750 km, Model 3 Long Range AWD da 678 a 716 km, Model 3 Performance da 528 a 571 km. Infine, la Model Y Long Range AWD sale da 586 a 629 km.

tesla
tesla model 3
tesla model y
auto elettriche
auto elettrica

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:46
Ringo's Garage: giornata in pista con Yamaha e Giacomo Agostini

Ringo's Garage: giornata in pista con Yamaha e Giacomo Agostini

15:43
La puntata del 2 ottobre #DriveUp

La puntata del 2 ottobre #DriveUp

01:57
L'offerta di KGM: qualità e un'ampia gamma

L'offerta di KGM: qualità e un'ampia gamma

01:25
Tensor Robocar, il taxi personale autonomo

Tensor Robocar, il taxi personale autonomo

02:11
Nuovo arrivo in Italia: ecco Geely con due nuove auto

Nuovo arrivo in Italia: ecco Geely con due nuove auto

02:11
La Ecto Mobile, una Cadillac da "acchiappafantasmi"

La Ecto Mobile, una Cadillac da "acchiappafantasmi"

02:43
Salone Auto Torino 2025: tante novità e nuovi arrivi

Salone Auto Torino 2025: tante novità e nuovi arrivi

02:57
Nuova Citroen C5 Aircross, la seconda generazione

Nuova Citroen C5 Aircross, la seconda generazione

01:31
L'editoriale: Gruppo Volkswagen, una crisi da oltre 5 miliardi

L'editoriale: Gruppo Volkswagen, una crisi da oltre 5 miliardi

02:38
MAG SRV AUDI Q3 PALERMO SRV

Il racconto della nuova Audi Q3

25:51
Puntata del 27 settembre #DriveUp

Puntata del 27 settembre #DriveUp

04:05
Corvette E-Ray

Corvette E-Ray

03:11
I Signori dell'Auto: Armand Peugeot

I Signori dell'Auto: Armand Peugeot

03:28
Citroen C3 Aircross

Citroen C3 Aircross

03:36
KGM Torres

KGM Torres

02:46
Ringo's Garage: giornata in pista con Yamaha e Giacomo Agostini

Ringo's Garage: giornata in pista con Yamaha e Giacomo Agostini

I più visti di Drive Up

Nuova Audi Q3 Sportback: stile coupè e tecnologia da ammiraglia

MAG SRV AUDI Q3 PALERMO SRV

Il racconto della nuova Audi Q3

Elodie nuda per il calendario Pirelli: è la protagonista

Al volante della nuova Audi Q3 tra le strade di Palermo

Concorso Eleganza Varignana 1705

Alfa Romeo 6C 2500 SS Berlinetta Pinin Farina Best of Show a Varignana

Notizie del giorno
Vedi tutti
13:56
Alonso "apre" Singapore, Leclerc alle sue spalle
13:56
Le foto delle prove libere del gp di Singapore
Cannavaro ai mondiali
13:56
Cannavaro ai mondiali
Hojlund mister Champions
13:55
Hojlund mister Champions
13:52
Milan, allenamento in gruppo per Tomori