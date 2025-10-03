Tesla Model 3 e Model Y: l'aggiornamento migliora l'autonomia (e aggiunge una nuova telecamera)

L'azienda di Elon Musk utilizza nuove batterie con celle ad alta densità per le due best seller
Tesla aggiorna le due vetture di punta della gamma, Model 3 e Model Y, che ricevono una serie di affinamenti pensati per rendere la guida più pratica e, soprattutto, per aumentare l’autonomia. Da notare che i listini restano invariati.
Telecamera aggiornata e nuove leve delle frecce
Su entrambe le auto debutta una telecamera anteriore rivista, collocata ora in una traversa del paraurti. Secondo la Casa, questa posizione garantisce una visuale più ampia e nitida sul display centrale. Il dispositivo è provvisto di lavaggio a liquido e di un sistema di riscaldamento, così da mantenere sempre pulita e libera da condensa la lente. Parallelamente, fa il suo ingresso una nuova leva per gli indicatori di direzione, ritenuta più pratica e intuitiva dei pulsanti integrati sul volante che avevano sostituito in precedenza le classiche “frecce”.
Autonomia in crescita
Il passo in avanti più significativo riguarda però gli accumulatori. Su Model 3 e Model Y arrivano batterie con celle a maggiore densità, capaci di incrementare le percorrenze con una ricarica. I valori dichiarati sono i seguenti: Model 3 RWD da 513 a 520 km, Model 3 Long Range RWD da 702 a 750 km, Model 3 Long Range AWD da 678 a 716 km, Model 3 Performance da 528 a 571 km. Infine, la Model Y Long Range AWD sale da 586 a 629 km.
