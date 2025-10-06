Tesla annuncia una novità epica, nessuno sa di cosa si tratta

Con una trovata tipica del suo standard comunicativo, Tesla ha pubblicato su X un video di pochi secondi che anticipa un'importante novità. Non ci sarà comunque da attendere a lungo: la data che compare in sovrimpressione è il 7 ottobre. L'immagine mostra un oggetto circolare che rotea ad alta velocità. Difficile pensare ad altro se non al cerchio di un'automobile anche se non sono mancate le interpretazioni e c'è chi parla persino di una ventola. Il web, dunque, è già in fermento e le ipotesi si moltiplicano, complici anche le parole di Elon Musk che ha parlato di qualcosa di “epico” in arrivo.

Roadster e Model Y

C’è chi punta tutto sulla nuova Roadster, la sportiva annunciata sette anni fa e più volte rimandata, di recente citata dal capo del design Franz von Holzhausen e dall’ingegnere capo Lars Moravy. L’orientamento orizzontale del disco nel teaser ha alimentato l’idea di una ventola studiata per aumentare la downforce della futura supercar. Un equipaggiamento che sarebbe in linea con le promesse roboanti di 8 anni fa: accelerazione da 0 a 100 km/h in 1,9 secondi e una velocità massima superiore ai 400 km/h.