Tesla annuncia una novità epica, nessuno sa di cosa si tratta

La Casa americana pubblica sui social un video che anticipa la data di debutto di un nuovo prodotto. Roadster o Model Y economica le due principali sospettate
Con una trovata tipica del suo standard comunicativo, Tesla ha pubblicato su X un video di pochi secondi che anticipa un'importante novità. Non ci sarà comunque da attendere a lungo: la data che compare in sovrimpressione è il 7 ottobre. L'immagine mostra un oggetto circolare che rotea ad alta velocità. Difficile pensare ad altro se non al cerchio di un'automobile anche se non sono mancate le interpretazioni e c'è chi parla persino di una ventola. Il web, dunque, è già in fermento e le ipotesi si moltiplicano, complici anche le parole di Elon Musk che ha parlato di qualcosa di “epico” in arrivo.
Roadster e Model Y
C’è chi punta tutto sulla nuova Roadster, la sportiva annunciata sette anni fa e più volte rimandata, di recente citata dal capo del design Franz von Holzhausen e dall’ingegnere capo Lars Moravy. L’orientamento orizzontale del disco nel teaser ha alimentato l’idea di una ventola studiata per aumentare la downforce della futura supercar. Un equipaggiamento che sarebbe in linea con le promesse roboanti di 8 anni fa: accelerazione da 0 a 100 km/h in 1,9 secondi e una velocità massima superiore ai 400 km/h.
Altri invece pensano che sia il turno della Model Y in versione low cost, già avvistata nei pressi della Gigafactory di Austin e attesa entro fine anno. Sarebbe un modello più accessibile, ma forse meno “epico” rispetto a una hypercar elettrica.
E se fosse un condizionatore?
Non mancano però ipotesi più alternative: qualcuno collega l’immagine alla ricerca Tesla sull’intelligenza artificiale, magari con un nuovo sviluppo legato a Dojo o a Grok. E c’è persino chi torna a parlare di climatizzatori, un progetto accennato in passato da Musk per completare l’ecosistema domestico insieme a Powerwall e Solar Roof, ma mai realmente approfondito. Il mistero resta fitto, ma una cosa è certa: il 7 ottobre potremmo assistere a una delle sorprese più discusse dell’anno nel mondo dei motori e della tecnologia.
